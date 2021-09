Polizei greift zwei Verkehrssünder in Wolfenbüttel auf

Die Polizei erwischt zwei Verkehrsteilnehmer ohne Versicherungskennzeichen am Roller und ohne Fahrerlaubnis im Auto. Unser Symbolfoto zeigt ein Blaulicht.

Ohne Kennzeichen am Roller

Die Polizei hat am Samstag einen 50-jährigen Mann erwischt, der auf dem Schulwall in Wolfenbüttel mit einem E-Roller unterwegs war, obwohl er kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug hatte. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Der 33-Jährige fuhr mit einem Auto, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen

In der Engen Straße in Wolfenbüttel griff die Polizei einen 33-jährigen Autofahrer auf, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen war. Die Polizei teilt weiter mit, dass sie gegen ihn und den Fahrzeughalter, der die Fahrt geduldet habe, Strafverfahren eingeleitet habe.

