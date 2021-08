Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel beschäftigt sich mit einem Fall von Autodiebstahl an der roten Schanze und einem Unfall auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße

Die Wolfenbütteler Polizei sucht Autodiebe, die zwischen Freitagnachmittag und Montagabend einen schwarzen Mercedes 300 SL entwendet haben. Dieser habe am Fahrbahnrad der Straße An der Roten Schanze gestanden. Wert des Autos: 20.000 Euro. Hinweise gehen an (05331) 9330.

Einen weiteren Fall rund ums Auto beschäftigte die Beamten am Montag. Bei einem Wendemanöver kollidierte ein 20-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 20.30 Uhr mit dem Wagen einer 61-Jährigen. Das teilt die Polizei Wolfenbüttel mit.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto musste abgeschleppt werden

Der 20-jährige wollte auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße wenden. Bei diesem Manöver sei er dann aber mit dem Auto der Frau kollidiert. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Toyota habe laut Polizei abgeschleppt werden müssen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de