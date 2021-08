Der erste Schultag Cara kommt in Wolfenbüttel in die Schule

Cara Kühling freut sich riesig auf ihre Einschulung. Ihr Ranzen ist schon gepackt. Sie hat extra das Seepferdchen gemacht, damit sie in der Schule auch am Schwimmen teilnehmen darf.

Heiningen. In wenigen Tagen ist Cara ein Schulkind. Sie weiß jetzt schon, was sie mal werden will: „Tierärztin!“