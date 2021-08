Unfall Autofahrer fährt gegen zwei Mauern in Wolfenbüttel

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich laut Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Wolfenbüttel ereignet. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein 77-jähriger Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto zunächst gegen die Mauer einer Parkgarage.

Gebäude und Auto wurden beschädigt

Im weiteren Verlauf sei er dann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers vorwärts gegen eine weitere Gebäudemauer gefahren. Glücklicherweise blieb der 77-Jährige unverletzt. An den Gebäuden und am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

red

