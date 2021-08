Neues Fahrzeug der Stadt Wolfenbüttel fährt vollelektrisch

Wolfenbüttel. Wolfenbüttel hat den ersten elektrischen Mini-Van in Betrieb genommen. Weitere sollen folgen. Auch das Ladesäulen-Netz soll ausgebaut werden.

Stadtbaurat Ivica Lukanic nahm den Schlüssel von Klimaschutzmanagerin Klara Krüger für die Mobilen Dienste in Empfang. Stefan Schulz und Torsten Kobbe testen schon einmal die dazugehörige Ladesäule.

Die Stadt Wolfenbüttel hat ihren ersten vollelektrischen PKW in Empfang genommen. Angesichts der langen Lieferzeiten am Markt freue sich die Stadtverwaltung ganz besonders über diesen aktuellen „Neuzugang“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Stadtverwaltung hat sich mit dem neuen Mini-Van für ein Fahrzeug in einem Segment entschieden, in dem der Markt bislang nur wenige Modelle zur Auswahl habe. Das neueste Dienstfahrzeug der „Mobilen Dienste“ des Baudezernates sei nun vollelektrisch unterwegs und produziere damit keine Emissionen, da die Stadtverwaltung bereits seit Jahren auf Ökostrom setze.

Ersatz des ausgemusterten Fahrzeugs verbessert CO2-Bilanz

Durch den Ersatz des hierfür ausgemusterten Fahrzeugs spar die Stadt allein fast sieben Tonnen CO 2 ein. „Das erste Eis ist gebrochen. Durch gute Ideen und Lösungen, aber auch mit Bedacht ist die Stadtverwaltung nun auf dem richtigen Weg hin zur Klimaneutralität im Bereich des Fuhrparks“, wird Klimaschutzmanagerin Klara Krüger in der Mitteilung zitiert. Auch notwendige Elektroladesäulen seien für die Fahrzeuge der Mobilen Dienste in diesem Jahr errichtet worden.

Ziel der Stadtverwaltung sei es, ihre Fahrzeuge sukzessive auf alternative Antriebe umzustellen. Bereits 2024 sollten in der Flotte mindestens 15 Prozent weniger Emissionen verursacht werden. Bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge würden stets gesetzliche Neuerungen, technische Anforderungen, aber auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.

Bei Fahrten innerhalb der Stadt haben Elektro-Fahrzeuge ihre Vorteile

Gerade die Vielzahl an schweren Nutzfahrzeugen und LKW stelle bei der zukünftigen Umstellung eine enorme Herausforderung dar. Doch vor allem bei Fahrten innerhalb der Stadt hätten Elektro-Fahrzeuge ihre Vorteile. Zukünftig würden deshalb noch an vielen anderen Standorten des städtischen Fuhrparks Ladepunkte installiert. Denn dem ersten vollelektrischen Dienstfahrzeug sollten noch weitere folgen.

