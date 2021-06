DRK Wolfenbüttel ruft zur Blutspende in Lindenhalle auf

Wolfenbüttel. Das Deutsche Rote Kreuz Wolfenbüttel (DRK) ruft zur Blutspende am 1. Juli in der Lindenhalle auf und berichtet, wer als Spender in Frage komme.

Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Wolfenbüttel, ruft laut seiner Mitteilung angesichts knapper Reserven zur Blutspendeaktion am 1. Juli in der Lindenhalle auf. Zwischen 15 und 19.30 Uhr habe die Lindenhalle am nächsten Donnerstag wieder für Lebensretter geöffnet, so der Verband. 500 Milliliter Blut könne man dort spenden und erhalte im Anschluss als Dankeschön und Stärkung ein Essenspaket.

DRK Wolfenbüttel erklärt: Wer darf Blut spenden?

Spenden dürfe grundsätzlich jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt. Frauen könnten maximal viermal, Männer höchstens sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müsse ein Mindestabstand von acht Wochen (Tag der Blutspende plus 55 Tage) liegen. Personen aus einem Risikogebiet im Ausland oder die Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatten, dürften 14 Tage danach kein Blut spenden.

