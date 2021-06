Wolfenbüttels Sportler der Herzen 2021: Stimmen Sie hier ab!

Wählen Sie an diesem Wochenende die Sportler der Herzen aus der Stadt und dem Kreis Wolfenbüttel, die sich nicht nur durch ihre sportliche Leistungen, sondern auch durch ihr soziales Engagement besonders engagiert haben. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist ihr Engagement besonders hervorzuheben und zu würdigen, denn unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben sich von den Lockdowns nicht unterkriegen lassen und trotzdem weitergemacht. Wir alle haben gesehen und es vielleicht sogar selbst erlebt, dass das Coronavirus gerade die soziale Kompetenz dieser Sportler wie ein Brennglas ans Tageslicht befördert hat.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder Kandidatinnen und Kandidaten in den Kategorien „Mädchen“, „Jungen“, „Mannschaft“ und als Sonderkategorie „Ehrenamt“ vorgeschlagen. In den vergangenen drei Wochen haben wir jeweils drei Mädchen, Jungen, Mannschaften und Ehrenämtler vorgestellt. Sie alle sind Botschafter ihres Sports.

An diesem Wochenende stellen wir sie alle in Form von Kurzporträts in einem Überblick nochmals vor. Nun haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Qual der Wahl. Wer sollen die Sportler der Herzen werden? Die Abstimmung findet von Samstag, 19. Juni, 6 Uhr bis Sonntag, 20. Juni, 24 Uhr statt. Unsere Redaktion benachrichtigt die Gewinnerinnen und Gewinner telefonisch. Sie erhalten Ehrenurkunden. Geehrt werden zudem die Gewinner des Vorjahres, deren Würdigung aufgrund der Pandemie noch aussteht.

Das sind unsere Kandidaten für die Sportler der Herzen:

Kategorie: Mädchen

Carla Behnsen

Carla Behnsen Foto: katrin Hoffmann / regio-press

( 19) turnt für ihr Leben gern beim MTV Wolfenbüttel. Als Sportlerin feierte sie einige Meisterschaften. Noch mehr geben ihr aber die Gemeinschaft im Verein und das Training mit der Jugend. Seit fünf Jahren betreut sie zwei Juniorinnen-Gruppen und freut sich über die Entwicklung und jeden kleinen Erfolg ihrer Schützlinge. rp

Amelie König

Amelie König Foto: Verein / regio-press

Sich gegen die Jungs auf dem Fußballplatz durchzusetzen, ist für Amelie König (15) kein Problem. Sie spielt bei Germania Wolfenbüttel in der C-Jugend als eins von zwei Mädchen Fußball – und zwar sehr erfolgreich. Ihr großes Talent erkannte inzwischen auch der VfL Wolfsburg, bei dem die Wolfenbüttelerin künftig in der U20-Mannschaft antritt. Rp

Carlotta Heine

Carlotta Heine Foto: Walburga Schmidt / regio-press

Für Carlotta Heine (18) ist der Reitsport eine absolute Leidenschaft. Die Pferdesportlerin des RSV Wolfenbüttel reitet auf Turnieren, bildet die Jugend aus und kümmert sich mit Hingabe um die Tiere. Derzeit absolviert die 18-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr bei ihrem Verein. Anschließend beginnt sie eine Ausbildung zur Pferdewirtin.





Wolfenbüttels Sportler der Herzen: Kategorie Mädchen Wählen Sie die Sportlerin der Herzen in der Kategorie "Mädchen"! Carla Behnsen Amelie König Carlotta Heine Abstimmen Es wurden bisher 1 Stimmen abgegeben.

Kategorie: Jungen

Louis Finkelmann

Louis Finkelmann vom TSV Schöppenstedt Foto: Verein / regio-press

Der Schöppenstedter Louis Finkelmann (17) stammt aus einer Tischtennis-verrückten Familie. Als Elfjähriger hat der Gymnasiast ebenfalls mit der Rückschlagsportart begonnen und kann seitdem nicht mehr ohne. Er spielt erfolgreich in der Jugendmannschaft des TSV, trainiert bei den Herren mit und ist selbst als Trainer für die Junioren tätig. Rp

Eike Schnorbus

Eike Snorbus, Kegler in der Bezirksoberliga. Foto: Verein / regio-press

(29) gibt als Sportkegler der KSG Wolfenbüttel alles für die Mannschaft. Dabei zählt für den Halchteraner besonders das Gemeinschaftserlebnis. Er engagiert sich daher seit vielen Jahren im Vorstand und hat sich zuletzt tief in die Paragrafen des Vereinsrechts eingearbeitet, um die KSG bei der Neu-Gründung als Verein zu unterstützen. Lüp

Laurenz Kooymann

Laurenz Kooymann Foto: Bastian Lüpke / regio-press

Basketball heißt die große Leidenschaft des Salzdahlumers Laurenz Kooymann (19). Als Grundschüler hat er beim MTV Wolfenbüttel angefangen – und es ist kein Ende in Sicht. Dabei engagiert sich der 19-Jährige stark abseits des Platzes: als Jugend-Trainer, Kampf- und Schiedsrichter. Zudem vernetzt er derzeit die niedersächsische Basketball-Jugend. Lüp

Wolfenbüttels Sportler der Herzen: Kategorie Jungen Wählen Sie den Sportler der Herzen in der Kategorie "Jungen"! Louis Finkelmann Eike Schnorbus Laurenz Kooymann Abstimmen Es wurden bisher 1 Stimmen abgegeben.

Kategorie Mannschaften/Vereine:

TSV Schöppenstedt

Serkan Serbest bietet Basketball in Schöppenstedt an. Foto: Privat / regio-press

Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es beim TSV Schöppenstedt ein neues Angebot. Serkan Serbest hat dort eine Basketball-Abteilung geschaffen. Sein Credo. Jeder soll mitmachen können und Spaß haben. So treffen sich die jungen und alten Schöppenstedter in lockerer Runde mit cooler Musik zum Training. Während des Lockdowns hat Serbest zu seinen Sportlern den Kontakt gehalten und will jetzt mit dem Angebot wieder voll durchstarten. Lüp

BV Germania Wolfenbüttel

Marcel Menzel (BVG), Petra Dobberstein (E-Center im Forum) und Savas Birkan (BVG). Foto: Verein / regio-press

Mit dem Lockdown im vergangenen Jahr war nicht nur die Fußball-Saison abrupt beendet. Viele Menschen waren auf Hilfe angewiesen. Marcel Menzel vom Bezirksliga-Team des BV Germania Wolfenbüttel organisierte mit einigen Mannschaftskollegen kurzerhand einen besonderen Service für alte Menschen. Die Fußballer waren wochenlang als Einkaufshelfer für Bewohner von Senioren-Residenzen und Einrichtungen des betreuten Wohnens im Einsatz. Rp

SV Roklum

Sportler der Herzen Basti rutsch SV Roklum-Winnigstedt Foto: Bernd-Uwe Meyer / regio-press

Unermüdlich schuf der SV Roklum Sportangebote während der Pandemie – insbesondere für die Kinder des Vereins. Sobald Lockerungen etwas zuließen, gab es Kinderturnen, Bewegungs-Schnitzeljagden und besondere Sportarten wie „Korean Warrior“. Voran ging dabei oftmals Erika Wagner, selbst Großmutter einiger Turnkinder und Vorstandsmitglied des Vereins, die sich in regelmäßigen Abständen etwas einfallen ließ. Diese sportlichen Ersatz-Angebote, die meist nur in kleinen Runden stattfinden konnten, fanden im ganzen Dorf großen Zuspruch. Rp

Wolfenbüttels Sportler der Herzen: Kategorie Mannschaften/Vereine Wählen Sie die Sportler der Herzen in der Kategorie "Mannschaften/Vereine"! TSV Schöppenstedt BV Germania SV Roklum Abstimmen Es wurden bisher 2 Stimmen abgegeben.

Kategorie Ehrenamt

Maurice Waldmann

Maurice Waldmann vom Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 Foto: Bastian Lüpke / regio-press

Ohne Ehrenamt geht es nicht. Mit diesem Motto ist Maurice Waldmann im Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 aufgewachsen. Als Kind hat er bei der Wasserball-AG und bei Arbeitseinsätzen am Fümmelsee mitgeholfen. Es folgten viele Posten im Verein, jetzt ist der 24-Jährige Vorstandsmitglied und hat sich mit viel Eifer während der Pandemie an die Arbeit gemacht, um den Betrieb am Fümmelsee und Sportangebote für die Mitglieder zu ermöglichen. Lüp

Niclas Hemmerling

Niclas Hemmerling Foto: Klaus Zopp / regio-press

gehört zu den treibenden Federn der Tischtennis-Sparte im MTV Wolfenbüttel. Als Abteilungsleiter hat es der 22-jährige Sportstudent geschafft, die Mitgliederzahlen wieder in die Höhe zu treiben. Dafür hat er Kinder für die Sportart und das Training begeistert und dann auch die Eltern mit ins Boot geholt. Innerhalb seiner Amtszeit hat er so die Anzahl der Herren- und Jugendmannschaften des MTV vervielfacht. Bald soll auch eine Damenmannschaft starten. rp

Fiona Saberi

Fiona Saberi Foto: Bastian Lüpke / regio-press

Alle Börßumer Turnkinder kennen sie: Fiona Saberi trainiert seit elf Jahren Kindergruppen im MTV Börßum. Dabei ist sie in dieses Ehrenamt hineingerutscht – heute kann sie nicht mehr ohne und denkt nicht ans Aufhören. Die 31-Jährige legt in ihren derzeit drei Turngruppen viel Wert darauf, dass alle Kinder an einem Strang ziehen und gemeinsam Erfolge feiern. Saberi freut sich dabei am meisten darüber, die Entwicklung ihrer Schützlinge über viele Jahre von der Krabbelgruppe bis zum Turnen der Grundschüler mit verfolgen zu können. lüp

Wolfenbüttels Sportler der Herzen: Kategorie Ehrenamt Wählen Sie den Sportler oder die Sportlerin der Herzen in der Kategorie "Ehrenamt"! Maurice Waldmann Niclas Hemmerling Fiona Saberi Abstimmen Es wurden bisher 2 Stimmen abgegeben.