Wolfenbüttel. Der Unbekannte greift in der Nacht zu einem Stein, wirft und stiehlt aus der Auslage in der Innenstadt mindestens zwei Mobiltelefone.

Polizei sucht Zeugen Täter schlägt in Wolfenbüttel ein Schaufenster ein

Ein bislang nicht ermittelter Täter hat nach Polizeiangaben am Freitag, 11. Juni, gegen 3.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel mit einem Stein eingeworfen. Nach ersten Feststellungen wurden zumindest zwei Mobiltelefone aus der Auslage entwendet, heißt es im Polizeibericht.

Weißes Kapuzenshirt und Rucksack

Von einem Zeugen sei ein Mann mit einem weißen Kapuzenshirt und Rucksack beobachtet worden. Der mögliche Täter sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Zum entstanden Schaden und zum Wert des Diebesgutes könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:(05331) 9330.

red