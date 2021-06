Wolfenbüttel: Diebe stehlen vermehrt Katalysatoren

Wolfenbüttel. Diebe haben in Wolfenbüttel am Wochenende mehrfach Katalysatoren von parkenden Autos gestohlen. Einbrecher sind in eine Bäckereifiliale eingestiegen.

Nachdem es bereits in den vergangen Wochen zu Diebstählen von Autokatalysatoren gekommen ist, wurden bei der Polizei am Montag vier weitere Katalysatordiebstähle bei parkenden Autos in Wolfenbüttel angezeigt.

So waren laut Polizei ein BMW und zwei Autos der Marke VW im Roseggerweg betroffen. Weiterhin war ein VW betroffen, der auf dem Robert-Everlien-Platz abgestellt war. Die Diebstähle fanden zwischen Samstag und Montag statt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Mögliche Tatzusammenhänge würden geprüft. Hinweise: (05331) 933-0.

Einbruch in Bäckerei in der Wolfenbütteler Innenstadt

Einbrecher drangen nach Aufbrechen eines Fensters zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in der Wolfenbütteler Fußgängerzone ein, so die Polizei. In den Räumen der Bäckerei wurden mehrere Schränke aufgebrochen.

Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden könnten laut Polizei derzeit keine Angaben gemacht werden. Bereits letzte Woche hatte es mehrere Einbrüche in Bäckereifilialen im Landkreis gegeben. Hinweise: (05331) 933-0.

Wildwechsel-Unfall bei Schöppenstedt

Auf der Kreisstraße 513, zwischen Groß Dahlum und Schöppenstedt hat es am Montagmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem der Insasse eines Autos leicht verletzt worden ist. Laut Polizei musste eine 68-jährige Autofahrerin einem Reh ausweichen, welches plötzlich die Fahrbahn überquerte. Hierbei geriet das Auto in den linken Straßengraben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 69-jährige Mitfahrer verletzte sich hierbei leicht. Am Auto entstand ein Totalschaden, es mussten abgeschleppt werden.

red