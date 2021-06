Wolfenbüttel: Zwei Autofahrerinnen werden bei Unfällen leicht verletzt

Bei einem der Unfälle in Wolfenbüttel entstand ein Schaden in Höhe von 15.000

Eine 56-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, leicht verletzt worden. Laut Polizei habe ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Auto versucht, von der Landesstraße 495 an der Anschlussstelle Wolfenbüttel Süd nach links auf die Autobahn A 36 aufzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe er beim Abbiegen das entgegenkommende Auto der 57-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Hierbei verletzte sich die 57-Jährige leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 9000 Euro, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Fümmelse, Kreuzungsbereich Thieder Weg/Landesstraße 614 am Mittwochmorgen ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 66-jährige Autofahrerin beim Einbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 35-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall verletzte sich die 35-Jährige leicht und es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

