Wolfenbüttel: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei dem Auffahrunfall in Wolfenbüttel entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 12000 Euro.

Bei einem Auffahrunfall in Halchter in Wolfenbüttel, Harzburger Straße, sind am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt habe eine 65-jährige Autofahrerin ihre Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen müssen. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe eine nachfolgende 21-jährige Autofahrerin das abbremsende Fahrzeug übersehen und fuhr mit ihrem Auto auf. Die 21-Jährige sowie der 69-Jährige Beifahrer im vorausfahrenden Auto verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Autos entstand Schaden in Höhe von rund 12000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

red