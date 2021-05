A 36 zwischen Abbenrode und Dreieck Nordharz ab Freitag gesperrt

Im Rahmen der Umbauarbeiten der Aufstufung der Bundesstraße 6 zur Autobahn 36 ist von Freitag, 28. Mai, bis Mittwoch, den 2. Juni eine Sperrung einzelner Fahrstreifen sowie eine Vollsperrung der A 36 erforderlich. Die Sperrungen erfolgt zuerst am Freitag, 28. Mai zwischen 9 Uhr und 16 Uhr mit jeweils einer halbseitigen Sperrung der A 36. Zunächst wird der Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Wernigerode gesperrt, im Anschluss der Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Braunschweig.

Der Verkehr wird jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. In den Nächten von Montag, 31. Mai, 18 Uhr auf Dienstag, 1. Juni, 6 Uhr sowie von Dienstag, den 1. Juni, 18 Uhr auf Mittwoch, den 2. Juni, 6 Uhr erfolgt jeweils eine Vollsperrung der A 36 in Fahrtrichtung Braunschweig zwischen den Anschlussstellen Abbenrode und dem Autobahndreieck Nordharz.

Nächtliche Vollsperrung der A 36

In Fahrtrichtung Wernigerode erfolgt in diesem Zeitraum eine halbseitige Sperrung der A 36, hier wird nur der Überholfahrstreifen gesperrt. Verkehrsteilnehmende auf der A 36 in Fahrtrichtung Braunschweig werden während der nächtlichen Vollsperrung an der Anschlussstelle Abbenrode abgeleitet und gebeten, der Umleitungsbeschilderung über Abbenrode bis zur Anschlussstelle Osterwieck zu folgen, um erneut auf die A 36 aufzufahren. Die Sperrung sei laut Mitteilung der Autobahn GmbH nötig, da neue Verkehrszeichenbrücken auf der A 36 montiert und bestehende Verkehrszeichenbrücken zurückgebaut werden müssten.

