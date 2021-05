Neuer Blitzer im Landkreis Wolfenbüttel eingesetzt

Ein baugleiches Messgerät mit KFZ-Anhänger wurde zuvor von Oktober 2018 bis Januar 2019 getestet, etwa vor der ehemaligen Samson-Schule am Neuen Weg in Wolfenbüttel.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat ein neues laserbasiertes Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft. Die so bezeichnete Semi-Station ist als Aufsatz in einem KFZ-Anhänger eingebaut, so der Landkreis in einer Mitteilung. Vorteil des Geräts sei, dass es beide Straßenseiten rund um die Uhr überwachen könne. So würden auch Verstöße in der Nacht durch das Gerät aufgezeichnet.

Zudem könne der Landkreis Wolfenbüttel mit der mobilen Messstelle kurzfristig auf Hinweise und Wünsche von Gemeinden und der Bevölkerung eingehen. Seit gestern wird es im Landkreis eingesetzt. Bereits von Oktober 2018 bis Januar 2019 testete der Landkreis vor der Anschaffung ein baugleiches Messgerät, das von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) für Geschwindigkeitskontrollen zugelassen ist. Die bisherige in Autos eingebaute mobile Technik werde ab 2021 nicht mehr durch den Hersteller unterstützt, sie habe daher ersetzt werden müssen.

Blitzer kann auf öffentlichen Parkraum stehen

„Als Landkreis haben wir einen klaren Gesetzesauftrag im Sinne der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsüberwachungen durchzuführen. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind zu schnell unterwegs, daher ist eine Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin notwendig. Mein Appell ist aber an alle, sich an die geltenden Geschwindigkeiten zu halten, vor allem innerhalb der Ortschaften und da besonders vor Schulen und Kindergärten“, erklärt Jürgen Fricke, Leiter der Straßenverkehrsabteilung im Landkreis Wolfenbüttel.

Auch im Corona-Jahr 2020 sei es trotz Lockdowns zu 1.993 Verwarnungen und 198 Bußgeldbescheiden gekommen – allein in den mobilen Kontrollen. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr noch 19.812 Verwarnungen und Bußgelder durch mobile und stationäre Kontrollen gegeben. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung könne der Anhänger mit der Mess-Station auch auf öffentlichem Parkraum aufgestellt werden.

red