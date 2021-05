Wolfenbütteler Radfahrer können künftig Gefahrenstellen via App an Stadt und Landkreis melden.

Radfahren Wolfenbütteler Radfahrer können Gefahrenstellen via App melden

Die Radverkehrsbeauftragten von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel laden dazu ein, die Meldeplattform „RADar!“ zu nutzen. Alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, könnten über die Stadtradeln-App oder via Internet auf gefährliche Stellen im Radwegeverlauf, eine unübersichtliche Verkehrsführung oder Schäden an der Oberfläche aufmerksam machen, teilt der Landkreis Wolfenbüttel mit.

Die Stadt und der Landkreis werden direkt informiert und können tätig werden. Über die Plattform würden die Bürgerinnen und Bürger in direktem Austausch mit den Kommunen stehen und verbessern gemeinsam die örtliche Qualität und Sicherheit zum Fahrradfahren, heißt es weiter. Um die Plattform und die App zu nutzen, sei eine kostenlose Registrierung erforderlich. Der Zugang und der Download für die App findet sich unter www.radar-online.net.

Stadtradeln in Wolfenbüttel

Die Meldeplattform wurde im Zusammenhang mit der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln entwickelt, bei der sich hunderte von Kommunen und Zehntausende von Bürgern beteiligen und für nachhaltige Mobilität einsetzen. Zum Beispiel beim diesjährigen Stadtradeln in Wolfenbüttel, das noch bis zum 29. Mai läuft. Teilnehmende sammeln hier in einem 21-tägigen Aktionszeitraum möglichst viele Fahrradkilometer, um CO2 einzusparen und treten damit in einen bundesweiten Wettbewerb.

Wer für Wolfenbüttel mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 4. Juni unter www.stadtradeln.de anmelden oder die Stadtradeln-App herunterladen und die per Fahrrad zurückgelegten Kilometer im Online-Radkalender eintragen. Sollten die Radler auf ihrem Weg zur Arbeit oder auf Freizeittouren Mängel an Radwegen oder der Beschilderung feststellen, können sie diese schnell und einfach auf der Plattform „RADar!“ melden.

red