Einbrecher wollen in Wolfenbütteler Gemeindehaus eindringen

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nach eigenen Angaben nach einem Einbruchsversuch in ein Gebäude der Innenstadt-Kirchengemeinde. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände am Michael-Praetorius-Platz in der Wolfenbütteler Innenstadt zwischen Dienstag, 18. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 19. Mai, 13 Uhr. Die Unbekannten hätten versucht, über ein Fenster in das Gebäude der Kirchengemeinde zu gelangen. Das Fenster sei beschädigt worden. Es sei Schaden von rund 80 Euro entstanden.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Ob etwas entwendet worden ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, so die Polizei weiter. Sie habe ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen eingeleitet.

red