Dämmmaterial kracht von Hausdach in Wolfenbüttel herunter

Wolfenbüttel. In der Neuen Straße sind die Bewohner eines Fachwerkhauses am Freitagmorgen gegen 5 Uhr von einem lauten Scheppern aus dem Schlaf gerissen worden.

Vom Dach des Hauses hatten sich mehrere Bauteile gelöst und waren herabgefallen. Aus Sorge, dass das komplette Dach einstürzen würde, alarmierten die Bewohner die Feuerwehr.

Schnell wird entschieden, die Drehleiter einzusetzen

Die Leitstelle löste daraufhin die Meldeempfänger der Schwerpunktfeuerwehr Wolfenbüttel aus, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Als erstes sei der Brandmeister vom Dienst (BvD), Kai Strömel, am Einsatzort gewesen. Er habe den Vorfall erkundet und entschieden, die Drehleiter einzusetzen, um den Schaden genauer begutachten zu können. Auf der Rosengasse habe sich gerade so viel Platz geboten, um das große Fahrzeug in Stellung bringen zu können. Zusätzlich habe sich ein Trupp auf den Weg durch das verwinkelte Altstadthaus gemacht, um von innen das Dach in Augenschein zu nehmen.

Schnell stand fest: Keine Gefahr für die Bewohner

„Glücklicherweise konnte eine größere Gefahr für die Hausbewohner schnell ausgeschlossen werden. Es war lediglich Dämmmaterial, welches bei diesem alten Haus noch aus Lehm, Putz und anderen Dingen bestand, unter dem Dach hervorgerutscht und auf dem Hof gelandet“, meldet die Feuerwehr weiter. Die Feuerwehr habe den betroffenen Bereich abgesperrt und sei wieder abgerückt.

red