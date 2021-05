Schmuckgegenstände aus Wolfenbütteler Hauptkirche gestohlen

Aus der Hauptkirche Beatae Mariae Virgnis entwendeten unbekannte Täter Ende April, vermutlich um das Wochenende des 24. und 25. Aprils, eine historische Schärpe und dazugehöriger Schmuck (Degenscheidenspitze und Schließe) aus einer abgeschlossenen Glasvitrine so Pfarrerin Ina Nauman-Seifert in einer Mittelung. Alle gestohlenen Gegenstände werden auf Christian von Halberstadt (1599-1626) zurückgeführt. Die Gegenstände haben folgende Maße: Schärpe (ca. 2,90 mal 70 cm), versilberte Degenscheidenspitze (ca. 10 cm mal 3 cm) und goldene Schließe mit dem Monogramm Christians (ca. 2 mal 2 cm). Die genaueren Umstände der Tat seien bisher ungeklärt. Hinweise seien an das an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 9330 zur richten.

