Autofahrer fährt in Wolfenbüttel einen Fußgänger an

Ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer soll am Freitag gegen 16.25 Uhr an der Fußgängerampel auf der Breiten Herzogsstraße in Wolfenbüttel einen 19-jährigen Fußgänger angefahren haben.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei der Fußgänger dabei leicht verletzt worden. Die Fußgängerampel befinde sich in Höhe des Hauses Nummer 17. Es habe sich um ein rotes Auto gehandelt, dessen Kennzeichen rote Buchstaben und Nummern gehabe habe.

Der Unfallverursacher habe sich entfernt, ohne sich um den Verletzten gekümmert zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können: (05331)9330.

