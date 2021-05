Wolfenbütteler Stadtradeln startet am 9. Mai

Bereits zum siebten Mal wird die Stadt Wolfenbüttel an dem weltweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teilnehmen. In diesem Jahr wird von Sonntag, 9., bis Samstag, 29. Mai, in die Pedale getreten. In der dreiwöchigen Aktion sollen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Es gehe jedoch nicht darum, nur noch mit dem Rad zu fahren, sondern die Strecken, die ohnehin mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, zu erfassen, wie die Stadt mitteilt.

Ob Freizeitausflüge mit der Familie, der Route zur Arbeit oder die Strecke zum Einkauf – vieles könne auch oder gerade in Corona-Zeiten mit dem Rad erledigt werden. Um die Bedeutung des Fahrrads in Wolfenbüttel sowohl als Verkehrsmittel als auch als Freizeitaktivität weiterhin zu steigern und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit beziehungsweise der „Noch-nicht-Radler“ zu bringen, lädt die Stadt Wolfenbüttel alle zur Teilnahme am Stadtradeln 2021 ein.

Jeder Kilometer zählt

Wo die Kilometer gesammelt werden, sei egal, denn Klimaschutz kenne keine Stadt- oder Landesgrenzen. Solange der Radler in Wolfenbüttel wohnt, arbeitet, zur (Hoch-)Schule geht oder einem Verein angehört, zählen die Kilometer auch für Wolfenbüttel, so die Stadt. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs/E-Bikes bis 250 Watt). Auch während des Aktionszeitraumes können noch Teams (bestehend aus mindestens zwei Personen) gegründet oder es kann sich einem Team angeschlossen werden.

Alle geradelten Kilometer müssen bis spätestens 4. Juni online eingetragen sein. Aufgrund der Situation mit Covid-19 müsse auch dieses Jahr erneut auf Präsenzveranstaltungen und gemeinsame Gruppen-Radtouren verzichtet werden.

Gewinnlose je nach Distanz

Dennoch gibt es Vorschläge zu Themenradtouren und Lieblingsradtouren rund um und in Wolfenbüttel unter adfc-wf.de oder noerdliches-harzvorland.com.

Auch dieses Jahr gibt es etwas zu gewinnen. In folgenden Kategorien werden zum Beispiel jeweils die Besten ausgezeichnet: „Team mit den meisten Kilometern absolut“, „Beste drei Einzelpersonen“, „Meiste Kilometer pro Kopf“. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine Verlosung von Gewinnen stattfinden. Hierbei wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden: Mindestens 50 Kilometer: Lostopf für einen von zwei City-Gutscheinen im Wert von 125 Euro. Mindestens 100 Kilometer: Lostopf für einen von zwei City-Gutscheinen im Wert von 250 Euro und mindestens 150 Kilometer: Lostopf für einen City-Gutschein im Wert von 500 Euro.

Die Anmeldung zum Stadtradeln kann wie in jedem Jahr unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel oder mit der Stadtradeln-App erfolgen. Bei Fragen oder Problemen bei der Anmeldung steht Svea Neumann als Radverkehrsbeauftragte unter der E-Mail-Adresse wolfenbuettel@stadtradeln.de oder telefonisch unter der Rufnummer (05331) 86-393 hilfreich zur Seite.

red