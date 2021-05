Jugendliche sollen im Bereich einer Baustelle am Geitelplatz zwei Baustellenleuchten beschädigt haben. Zeugen hatten die Polizei am Samstag gegen 20.50 Uhr informiert. Allerdings seien weder an der Baustelle, noch in der Nähe Verdächtige angetroffen worden, so die Polizei Wolfenbüttel.

Der Schaden liegt geschätzt bei 100 Euro

Den Schaden schätzt sie auf etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

red