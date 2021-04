Auto fängt in Wendessen Feuer

Wendessen. Die Feuerwehr wurde zu dem Einsatz an die B 79 in der Ortsdurchfahrt Wendessen gerufen. Der Brand war schnell gelöscht. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die Einsatzstelle an der B 79 in Wendessen.

Auf der Leipziger Allee in Wendessen, Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 79, ist es am Montag, 26. April, gegen 14.30 Uhr zu einem Feuer in einem Audi A4 gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache, so hieß es von den Einsatzkräften am Ort, kam es vermutlich in der im Motorraum befindlichen Elektrik zu einem Brand.

Brand war schnell gelöscht

Der Fahrer konnte das Auto noch am Straßenrand gefahrlos abstellen und die Feuerwehr alarmieren. Die sehr schnell eintreffende Freiwillige Feuerwehr Wendessen hatte keine große Mühe, den Brand im Motorenbereich des Fahrzeugs mit einem Schaumrohr abzulöschen. Die Beschädigungen an dem Audi waren nach erster Einschätzung allerdings so stark, dass er einem Abschleppunternehmer übergeben wurde.

red