Oettinger-Brauerei spendet an Wolfenbütteler Lebenshilfe

Große Freude herrschte kürzlich bei der Lebenshilfe Wolfenbüttel beim Besuch von Silvio Pielmeier und Uwe Berkhausen. Die beiden Mitarbeiter des Braunschweiger Standortes der Oettinger-Brauerei brachten einen Spendenscheck über 1000 Euro für die Tagesförderstätte der Lebenshilfe-Werkstatt mit, so die Lebenshilfe in einer Mitteilung. „Das Geld können wir in dem Bereich sehr gut gebrauchen“, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder und bedankte sich für die Aktion der Brauerei. Die Tagesförderung ist eine Einrichtung der Werkstatt für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht am Arbeitsleben teilhaben können. „Wir wollen von dem Geld einen Massagestuhl und Massagematten anschaffen – unter anderem für die Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind“, berichtet Lebenshilfe-Mitarbeiterin Carola Furche.

Lebenshilfe Wolfenbüttel plant Hochbeete

Auch Hochbeete wolle die Einrichtung anlegen. Außerdem sollen von der Spende noch Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation angeschafft werden. Bei der Firma Oettinger wird das Programm „Mitarbeiterförderung“ derzeit fünf Jahre alt. Mitarbeiter der Brauerei können sich dabei um Fördersummen bewerben, die sie einem Verein zugute kommen lassen möchten. Am Standort Braunschweig hat sich Silvio Pielmeier für die Lebenshilfe Wolfenbüttel stark gemacht. „Die Freude war groß, als wir den Zuschlag bekommen haben“, sagt Pielmeier, dessen Sohn die Tagesförderstätte besucht. Er kündigte zudem an, die Pflanzen für die geplanten Hochbeete aus seinem Garten zu stiften. Die Teilnehmer der Frühförderstätte sind derzeit – wegen der pandemiebedingten Sicherheitsvorkehrungen – stark isoliert, worunter viele Beschäftigte der Lebenshilfe leiden würden, berichtete Schauder. Umso größer sei die Freude über die Spende.

red