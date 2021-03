Wolfenbüttel macht das Licht aus – Zeichen für Klimaschutz

Wolfenbüttel. Dunkel wird es am Abend des 27. März in Wolfenbüttel. Die Stadt beteiligt sich an der in mehr als 7000 Städten stattfindenden „Earth Hour“.

So sieht das Lessingtheater in Wolfenbüttel im Dunkeln normalerweise aus – nicht so in der Earth Hour am 27. März.

Die Stadt Wolfenbüttel beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Earth Hour. Am Samstag, 27. März, werden weltweit um 20.30 Uhr lokaler Ortszeit die Lichter für eine Stunde ausgestellt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Die Planung habe in diesem Jahr Wolfenbüttels neue Klimaschutzmanagerin Klara Krüger übernommen.

Die diesjährige Aktion stehe unter dem Motto: „Licht aus! Klimaschutz an!“ – also ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Die nächsten Jahre seien für den Klimaschutz entscheidend. Wenn es nicht gelinge, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohten katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur.

Städtische Straßenbeleuchtung eine Stunde im Nachtbetrieb

„Auch in dieser besonderen Zeit soll mit der abermaligen Teilnahme an der Earth Hour ein Zeichen gesetzt werden, das die Bürger der Stadt Wolfenbüttel auch sehen, wenn sie aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht durch die Stadt spazieren können“, wird Klara Krüger in der Mitteilung zitiert. Mit der Unterstützung der Stadtwerke Wolfenbüttel werde die städtische Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet von 20.30 bis 21.30 Uhr auf Nachtbetrieb heruntergefahren.

„Die Stadt Wolfenbüttel hat als erste Kommune im Verbandsgebiet die Möglichkeit ergriffen, mit unserer Unterstützung Fördermittel für die Einrichtung einer Stelle für das Klimaschutzmanagement zu beantragen“, freut sich Ralf Sygusch, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig.

Bürgermeister: Wolfenbüttel nimmt Klimaschutz ernst

Für Bürgermeister Thomas Pink sei die Schaffung der Stelle ein klares Zeichen dafür, dass in Wolfenbüttel das Thema Klimaschutz ernst genommen werde. „Dass Wolfenbüttel hier eine Vorreiterrolle einnimmt, mach mich auch ein bisschen stolz“, so Pink.

Die Earth Hour findet dieses Jahr zum 15. Mal statt. Mittlerweile stehen bekannte Bauwerke in weltweit mehr als 7000 Städten in dieser Stunde in Dunkelheit.

