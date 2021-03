Zwei Einbrüche: Polizei sucht Zeugen

Wolfenbüttel. Nach zwei Einbrüchen ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben sind in der Zeit zwischen Sonntag, 21. März, 18 Uhr, und Montag, 22. März, 7.30 Uhr, bislang nicht ermittelte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Räume eines Einzelhandelsgeschäftes am Kornmarkt gelangt. Das Geschäft sei offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, aber nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet worden. Geschätzter Sachschaden: rund 500 Euro.

Im zweiten Fall sind laut Polizeibericht Unbekannte zwischen Freitag, 19. März, 13.55 Uhr, und Montag, 22. März, 7.45 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in Büroräume eines Hauses an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen sei eine geringe Menge Bargeld entwendet worden. Geschätzter Sachschaden: rund 250 Euro.

Hinweise in beiden Fällen: (05331) 9330.

red