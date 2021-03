Cremlingen. Nach einem Zeugenhinweis ist die Polizei in einer Cremlinger Gartenlaube fündig geworden: Sie entdeckte weitere Lebendtierfallen.

Polizei findet in Cremlingen weitere Lebendtierfallen

Im Cremlinger Bereich hatte es wie berichtet in den vergangenen Tagen Hinweise auf Lebendtierfallen gegeben, die laut Polizei auch auf Privatgrundstücken aufgestellt worden waren. Nach bisherigem Erkenntnisstand, so die Polizei am Freitag, seien dadurch bislang keine Tiere zu Schaden gekommen.

Zeuge führt die Polizei zu einer Gartenlaube

Ein Zeugenhinweis vom Donnerstag habe die Polizei nun zu einer Gartenlaube in Cremlingen geführt. Hier seien Lebendtierfallen und Gegenstände zur Herstellung solcher Fallen gefunden und sichergestellt worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten an.

red