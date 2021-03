Glätte-Unfall: Auto überschlägt sich bei Salzdahlum

Salzdahlum. Ein Kleinwagen ist von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde niemand. Im Landkreis Wolfenbüttel kam es am Morgen zu mehreren Glätteunfällen.

Eine Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Kleinwagen auf der Landstraße 630 bei Salzdahlum von der Fahrbahn abgekommen. In einer lang gezogenen Linkskurve ist die Fahrerin mit ihrem Auto nach rechts abgekommen und hat sich überschlagen.. Das Auto ist auf dem Dach liegen geblieben, wie die Polizei Braunschweig mitteilt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Wie hoch der Schaden am Fahrzeugs ist, ist bislang noch unklar. Laut Polizeisprecher Jonas Brockfeld ist es aufgrund überfrierender Glätte zu dem Unfall gekommen.

Im Landkreis Wolfenbüttel kam es am Montagmorgen bereits zu mehreren Glätte-Unfällen. Bei einem entstand ein Leitplankenschaden.

Unfall zwischen Wolfenbüttel und Wendessen

Zwischen Wolfenbüttel und Wendessen hat sich bereits am Sonntagabend ein Auto auf der Bundesstraße 70 überschlagen. Die Rettungskräfte wurden vom automatischen Notrufsystem des Fahrzeugs alarmiert. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

red