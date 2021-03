Ein Schaden von rund 18.000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich laut Polizei am Montag gegen 14.40 Uhr in Wolfenbüttel ereignet hat. Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, übersah ein 83-jähriger Autofahrer beim Einfahren von der Langen Straße auf die Halchtersche Straße an der Halchterschen Kreuzung den LKW eines 54-jährigen Fahrers.

Der PKW wurde abgeschleppt

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der PKW sei abgeschleppt worden.

