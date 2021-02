Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel Gegenstände aus drei PKW

Unbekannte haben an drei PKW im Stadtgebiet die Scheiben eingeschlagen. Die Tatzeit war nach Angaben der Polizei die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Eingeschlagen worden sei jeweils eine Scheibe pro Wagen. Die Täter hätten diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Etui mit persönlichen Unterlagen wurde gestohlen

Aus einem am Ginsterweg abgestellten Skoda wurde demnach eine Umhängetasche samt Inhalt entwendet. An der Josef-Müller-Straße war ein abgestellter VW betroffen. Hier kam ein Etui mit diversen persönlichen Unterlagen abhanden. Ebenso war ein Nissan an der Schleiermacherstraße betroffen. Hier wurde eine Handtasche samt Inhalt gestohlen. Den Schaden gibt die Polizei mit zirka 2000 Euro an. Ein Tatzusammenhang sei nicht auszuschließen.

red