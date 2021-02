Wolfenbüttel. Seinen Führerschein abgeben musste ein Autofahrer nach einer Polizeikontrolle am Neuen Weg in Wolfenbüttel. Er musste zu Fuß weitergehen.

Polizeikontrolle in Wolfenbüttel: Mann muss Führerschein abgeben

Seinen Führerschein musste ein 53-jähriger Autofahrer am Mittwoch nach einer Polizeikontrolle gegen 22.50 Uhr auf dem Neuen Weg an die Polizei abgeben. Die Beamten, so heißt es, stellten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Mann fest.

Test ergibt 1,34 Promille

Ein erster Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutprobenentnahme sei veranlasst worden. Der Mann musste den Wagen stehenlassen.

red