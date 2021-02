Schneehaufen: Müll in Wolfenbüttel wird nicht abgefahren

Wolfenbüttel. Aufgrund der Witterung müssen die Wolfenbütteler damit rechnen, dass ihr Müll in dieser und zum Teil in der nächsten Woche nicht abgeholt wird.

Die Schneefälle der letzten Tage stellen die Abfallentsorgung vor besondere Herausforderungen. Daher werden Restabfall- und Wertstofftonnen in dieser Woche bis zum 13. Februar nicht geleert. Das teilt der Landkreis mit. Aufgrund des vielen Schnees könnten die Müllwagen in vielen Fällen besonders die Nebenstraßen nicht befahren. Schneehaufen versperrten den Weg zu den Abfalltonnen. Die ausgefallene Leerung soll in der nächsten Woche an den entsprechenden Abfuhrtagen nachgeholt werden, so der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis (ALW) für seinen Zuständigkeitsbereich. Wertstofftonnen außerhalb der Wolfenbütteler Kernstadt, Halchter, Linden und Wendessen würden über die Firma Alba geleert.

Biomüll und Papier sollen auch nächste Woche nicht abgeholt werden

Auch die Abfuhr der Papiertonne entfalle in dieser Woche. Dies werde nicht nachgeholt. Bioabfallbehälter würden in dieser und in der kommenden Woche nicht geleert. Die Erfahrung zeige, dass der eher feuchte Bioabfall bei sehr niedrigen Temperaturen in der Tonne festfriere und nicht ordnungsgemäß geleert werden könne. Der ALW, so heißt es weiter, geht aufgrund der Wettervorhersagen von einer deutlichen Entspannung der Situation zu Beginn nächster Woche aus. Voraussetzung sei, dass nicht nur die Haupt-, sondern auch die Nebenstraßen für die Müllwagen befahrbar seien. Nicht geräumte oder durch Schnee stark verengte Straßen würden aus Sicherheitsgründen auch nächste Woche nicht angefahren. Falls dadurch Abfallbehälter nicht abgeholt würden, könnten diese erst zur nächsten Leerung abgeholt werden.

Auch Sperrmülltermine entfallen

Kunden werden gebeten, die Zugangswege zwischen Stellplatz und Müllwagen frei zugänglich zu halten und ansonsten die Tonnen an die Stellen der Straßen zu stellen, an denen dies möglich sei. Die Witterungssituation beeinträchtige ebenso den Containerdienst einschließlich der Mini-Mulden. Sperrmülltermine in dieser und der kommenden Kalenderwoche würden ebenfalls entfallen.

Auch die Reinigung der Standplätze und das Abfahren der Depotcontainer werde voraussichtlich erst ab Mitte Februar wieder aufgenommen werden. Eine derartige Einschränkung sei in der Geschichte des ALW selbst aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Lage bisher zu keinem Zeitpunkt erforderlich gewesen.

Der ALW ist für weitere Nachfragen und Informationen erreichbar unter info@alw-wf.de und unter (05331) 90840.

red