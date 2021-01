Polizei löst mehrere Coronapartys in Wolfenbüttel auf

. Nachdem die Polizei bereits am späten Freitagabend gegen 22.40 Uhr eine Corona-Party in Beuchte aufgelöst hatte, bei der fünf Personen im Alter von 17 bis 21 Uhr bei lauter Musik Alkohol getrunken hatte, wurde die Polizei am Samstagnachmittag erneut zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Verordnungen gerufen. Eine Familienzusammenkunft in einer Wohnung in der Ringstraße in Wolfenbüttel wurde beendet.

Später wurde eine kleine Zusammenkunft zwischen Bekannten in einem Kleingartenverein beendet. Allen anwesenden erwachsenen Personen droht nun ein Bußgeld.

Weigerung, Maske aufzusetzen – Bußgeld

Ein Mann weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung an einer Bushaltestelle den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Auch gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Abend wurde in der Fritz-Fischer-Straße ein weiterer Verstoß gegen die Corona-Verordnung gemeldet. Gegen einen der anwesenden Männer lag ein Haftbefehl vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.