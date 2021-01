Asse-Spaziergänger kritisieren Holzentnahme und Zustand der Wege

Viele Wolfenbütteler nutzen in diesen Tagen die Asse, um ausgiebige Spaziergänge an frischer Luft zu unternehmen. Dabei fiel einigen auf, dass nicht nur einige Wege mit Flatterband gesperrt sind, weil sie nicht ohne Verletzungsgefahr passierbar sind, aber auch dass es wieder eine große Anzahl an Baumfällungen in der Asse gegeben hat. Die abgeholzten Bäume würden sehr gesund aussehen, teilten unserer Redaktion einige besorgte Spaziergänger mit. Sie wiesen uns auch darauf hin, dass die Bäume einen nachhaltigen Einfluss auf das Klima haben.

Ein Spaziergänger äußerte sogar den Eindruck: „Hier in der Asse ist festzustellen, dass sowohl bei den Landesforsten als auch bei den privaten Waldbesitzern, die vom den Landesforsten beraten werden, eine deutliche und auch für jeden Laien feststellbare Verschlechterung des Waldzustandes herbeigeführt wird.“ Das würde doch der in Niedersachsen immer wieder ins Feld geführten langfristigen ökologischen Waldentwicklung wiedersprechen, meinte der Klein Denkter, dessen Name der Redaktion bekannt ist.

Schon 2020 gab es eine umfangreiche Durchforstung der Asse

Beide Angelegenheiten sind für Asse-Kenner nicht neu. Schon im vergangenen Frühjahr berichteten wir über eine umfangreiche Durchforstung in der Asse und den schlechten Zustand einiger Wege nach Beendigung der 3-D-seismischen Messungen, die von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Auftrag gegeben worden waren. Dabei mussten die Wege in der Asse teilweise mit sehr schweren Fahrzeugen befahren werden. Für die dabei entstandenen Schäden an der Wegen kam die BGE auf.

Einige Wege in der Asse sind derzeit nicht begehbar und wurden deshalb mit Flatterband gesperrt. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die BGE bezahlte sowohl den privaten Waldbesitzern in der Asse als auch den Landesforsten die Kosten für die Wiederinstandsetzung der Wege, berichtete BGE-Pressesprecher Monika Hotopp. Der Pressesprecherin war auch bekannt geworden, dass von den Landesforsten noch nicht alle Wege wieder in Stand gesetzt worden seien. Sie versprach: „Das erfolgt aber zeitnah.“

Die Reparatur der Wege im Landeswald nach der 3-D-Seismik ist laut Forstamt abgeschlossen

Forstamtsleiter Andreas Baderschneider erklärte zur Wegesanierung: „Die Reparatur der Wege im Landeswald nach der 3-D-Seismik im letzten Winter ist abgeschlossen. Insbesondere wurden am Philosophenweg die entstandenen Wegeschäden beseitigt.“ Generell seien die wassergebundenen Waldwege derzeit aufgrund der Niederschläge und des wechselnden Frost- und Auftauwetters oberflächlich aufgeweicht. Dies sei jedoch ein „alljährlich auftretendes Phänomen“.

Die ebenfalls in die Kritik geratenen Abholzungen in der Asse betreffen zum Teil die gleichen Flächen wie im vergangenen Frühling. Damals erklärte der zuständige Forstamtsleiter Andreas Baderschneider: „Die in der Asse gefällten Buchen und Eichen sind auf dem Holzmarkt derzeit sehr begehrt und bringen den Landesforsten und somit auch dem Land Niedersachsen auch gute Erlöse ein, ganz im Gegenteil zu den Nadelhölzern, deren Verkaufspreise wegen des Borkenkäferbefalls eingebrochen sind.“ Ähnlich äußerte sich auch nun Forstamts-Pressesprecher Mathias Aßmann: „Wir ernten nicht nur kranke Bäume, sondern auch gesunde.“

Die Holzentnahme war per Pressemitteilung angekündigt worden

In einer Pressemitteilung vom 5. November 2020 hatte das zuständige Forstamt die geplante Holzentnahme aus der Asse mit folgenden Ausführungen angekündigt: „Schwerpunktmäßig wir der Beginn der Holzernte ab Mitte November ein. Die Arbeiten werden bis Ende Dezember abgeschlossen sein, erklärt Förster Stender weiter. Durch die Holzerntemaßnahme werden hauptsächlich die stark geschädigten Bäume entnommen, solange ihr Holz noch nutzbar ist. Das Forstamt hat die gesamte Maßnahme frühzeitig mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wolfenbüttel abgestimmt.“

Die Holzernte in der Asse hat sich zeitlich etwas verzögert

Forstamtsleiter Baderschneider ergänzte nun auf Nachfrage: „Die Holzernte hat sich etwas verzögert, so dass wir erst vor wenigen Tagen fertig geworden sind. Aktuell laufen jedoch direkt angrenzend in den Waldflächen anderer Waldbesitzer noch Holzerntearbeiten. Im Landeswald haben wir in diesem Jahr ausschließlich Buchen mit Trockenschäden im Bereich von Wegen aus Gründen der Verkehrssicherheit für Waldbesucher und für die im Wald arbeitenden Menschen geerntet.“ Das Holz könne überwiegend trotz der Schäden noch für hochwertige Zwecke (Möbel, Fußböden, Gebrauchsgegenstände) verwendet werden. Dies sei besonders wichtig, so Baderschneider, „weil wir damit den heimischen nachwachsenden Rohstoff Holz den inländischen Sägewerken, Möbelwerken, Parkettherstellern etc. zur Realisierung regionaler Wirtschaftskreisläufe zur Verfügung stellen können“. Insgesamt seien im Landeswald etwa 400 Festmeter Holz geerntet worden, berichtete der Forstamtsleiter. Er ergänzte noch: „Im langjährigen Durchschnitt ernten wir in der Asse deutlich mehr Holz.“

Zur Situation des Asse-Waldes bemerkte Baderschneider noch: „Gleichzeitig lassen wir in anderen Waldflächen abseits der Wege trockene oder abgestorbene und absterbende Buchen in großem Umfang aus Gründen des Naturschutzes stehen. Damit vermehrt sich der Anteil von Habitatbäumen und von wertvollem Totholz in der Asse.“ Auch Baderschneider wies darauf hin, dass alle Holzerntemaßnahmen in der Asse vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Wolfenbüttel abgestimmt worden seien. Und er versprach: „Während der gefährlichen Arbeiten können die Waldwege in Mitleidenschaft gezogen werden. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Wege wiederhergerichtet und geöffnet.“

HVA-Vorsitzender Peter Wypich regt Einberufung einen Runden Tisches zur Asse an

Die neue Kritik am Zustand einiger Wege, aber auch an der Holzentnahme war auch Peter Wypich, dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins Asse (HVA) zugetragen worden. Er erklärte auf nachfrage unserer Redaktion, dass es wohl am besten sei, alle Beteiligten an einen Runden Tisch zu holen, um über diese Kritik zu sprechen. Er erinnerte daran, dass vor Ausbruch der Pandemie in Wittmar eine Arbeitsgruppe getagt habe, die sich mit der Zukunft der Asse beschäftigen habe. Dieses Gremium, so Wypichs Vorschlag, könne demnächst erneut zusammengeholt werden.