Wolfenbüttel könnte Landesgartenschau erst 2030 austragen

Es ist das „Herzensthema“ von Wolfenbüttels SPD-Bürgermeisterkandidaten Dennis Berger, doch für den aktuellen Wahlkampf dürfte es an Schubkraft verloren haben. Die Rede ist von der Bewerbung Wolfenbüttels aus Austragungsort für die Landesgartenschau. Ursprünglich wollte die SPD-Ratsfraktion die Landesgartenschau 2026 in die Lessingstadt holen. Eine entsprechende Bewerbung hätte bereits in diesem Jahr vorbereitet werden müssen. Doch daraus wird nun nichts.

Die Wolfenbütteler Sozialdemokraten hatten unlängst den Antrag gestellt, die Verwaltung der Stadt Wolfenbüttel zu beauftragen, die Machbarkeit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 zu prüfen und eine entsprechende Bewerbung vorzubereiten. Die Ausschreibung für die niedersächsische Landesgartenschau 2026 ist nach Angaben des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz derzeit in Vorbereitung.

Verwaltung: Bewerbungsphase zu kurz

Im jüngsten nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss wurde nach Angaben der Stadtverwaltung aber mehrheitlich beschlossen, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und sich nicht auf die Landesgartenschau 2026, sondern auf die für 2030 zu konzentrieren. Zwar werde die Idee einer Bewerbung für eine Landesgartenschau grundsätzlich begrüßt, aber eine Bewerbung für das Jahr 2026 sollte nicht erfolgen, da Aufwand und Chancen in keinem aussichtreichen Verhältnis stünden. Zudem könne das beabsichtigte Ziel eines dialoggeprägten Abstimmungsprozesses aus Sicht der Verwaltung nicht erreicht werden. Die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler sollen sich schließlich in größerem Umfang in den Bewerbungsprozess einbringen können. So der Wunsch der SPD. Dafür sei die Bewerbungsphase schlichtweg zu kurz, teilt Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein mit.

Dennis Berger kann die Argumentation, auch in Anbetracht der Corona-Situation, nachvollziehen. „Wir wollen das in der jetzigen Situation nicht durchpeitschen. Mir ist es vor allem wichtig, dass wir es gut machen“, sagt Berger auf Nachfrage unserer Zeitung, wenngleich er gehofft habe, dass sich die Stadt früher bewerbe. Trotzdem wollen die Sozialdemokraten bereits in diesem Jahr den Prozess anstoßen und beispielsweise Kontakt mit anderen Städten aufnehmen, die die Landesgartenschau bereits veranstaltet haben.

SPD will Kontakt mit anderen Austragungsorten aufnehmen

Nach dem Beschluss des Verwaltungsausschusses will die Verwaltung in diesem Jahr auch die Standortdiskussion vorbereiten. Mögliche Standorte und Themen sollen identifiziert und aufbereitet werden. Anfang 2022 könnten dann der neu gewählte Rat über den Standort und das Thema entscheiden, teilt Stadtsprecher Raedlein mit. In der anschließenden Haushaltsdebatte könnten die Kosten für die Machbarkeitsstudie und die Beteiligungsprozesse in den Haushalt eingestellt werden. Bis zum Bewerbungsjahr 2025 soll dann gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern eine „herausragende“ Bewerbung erarbeitet werden, heißt es von Seiten der Stadt weiter.