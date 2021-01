Wolfenbütteler Museum im Schloss digitalisiert 50.000 Objekte

Wolfenbüttel. Über die Internet-Plattform „MuseumPlus“ und die eigene Homepage werden Einblicke in das wegen Corona geschlossene Museum gewährt.

Das Museum Schloss Wolfenbüttel verfügt über 50.000 Objekte, die allerdings nicht alle gezeigt werden können. Und derzeit ist wegen der Corona-Pandemie das Museum sowieso für den Besucherverkehr geschlossen. Aber dennoch tut sich was im Museum. Es gibt Aktivitäten, für die im normalen Alltagsgeschäft nicht so viel Zeit gewesen wäre wie zurzeit, berichtete Museumsleiterin Dr. Sandra Donner: „Im Schloss Museum Wolfenbüttel konnten die letzten Monate genutzt werden für allerlei Neues: Baulich und digital sind wir tätig geworden.“ Schon lange gewünschte und geplante Vorhaben haben man in Angriff nehmen können.

„Wir wollen digitaler werden“ lautet eine Zielsetzung. Und der Anfang ist schon gemacht: Über 300 Fotos und 1000 Ansichtskarten mit Wolfenbütteler Motiven wurden bereits digital erfasst. Und auch erste größere Objekte wie Bilder von Wilhelm Busch wurden schon erfasst und in der Plattform „MuseumPlus“ hochgeladen. Dieses Hochladen hat dem Museum auch schon eine Anfrage von einem Museum aus Sachsen eingebracht, die für eine geplante Ausstellung über Wilhelm Busch gern die Objekte des Wolfenbütteler Museums ausleihen würden.

Plattformnutzer erfahren mehr über die Kunstwerke

Durch die digitale Erfassung der Objekte erfahren die Nutzer der Plattform neben einer Beschreibung der Objekte zum Beispiel auch die Namen der Künstler, das Herstellungsjahr und die Objektgröße. Außerdem gibt es weitere Angaben zum genauen Standort des Objektes und – in einem nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Teil – auch Angaben zum Wert, zur Herkunft des Objektes und zur erforderlichen Versicherung, falls das Objekt von einem anderen Museum ausgeliehen wird.

Museumsleiterin Sandra Donner erfasst herzögliches Porzellan aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Karl-Ernst Hueske

„Die erforderlichen Recherche zu unseren Objekten mit dem Inventarisierungssystem steht nur den Fachkollegen zu, die wir dazu einladen oder denen wir die Möglichkeit geben“, erklärte Donner. Der umfangreiche Bestand des Museums kann über diese Digitalisierung neben den Fachleuten auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Allerdings muss man sich dazu vorher auf der Plattform „MuseumPlus“ anmelden.

Herzöglicher Tanzmeister führt im Video durch das Museum

Das Museum gewährt aber auch noch auf andere Art und Weise Einblicke in das zurzeit geschlossene Museum. Auf der Website www.museumwolfenbuettel.de sind unter der Rubrik „Filme aus dem Schloss“ kurze Filme aus dem Museum zu sehen. Als Museumsführer ist dabei der Schauspieler Andreas Jäger als herzöglicher Tanzmeister zu sehen. Ein ganz neuer Film wurde gerade am Dienstag hochgeladen, berichtete Donner, die natürlich ebenso wie ihr ganzes Museumsteam darauf setzt, dass möglichst bald das Museum für die Öffentlichkeit wieder geöffnet werden kann.