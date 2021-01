17 Menschen bei Geburtstagsfeier: Corona-Verstöße in Wolfenbüttel

Die Polizei ist am Samstag in Wolfenbüttel zu zwei Verstößen gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen ausgerückt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit (Symbolbild).

Wolfenbüttel. In Schöppenstedt feierte laut Polizei eine Großfamilie Geburtstag. Eine zweite Feier lösten die Beamten am Abend in Wolfenbüttel auf.

Die Polizei ist am Samstag in Wolfenbüttel zu zwei Verstößen gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen ausgerückt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach bekamen die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung auf eine Feier in Schöppenstedt. Als die Polizei gegen 14.45 Uhr in der Carlstraße eintraf, habe eine Großfamilie Geburtstag gefeiert, heißt es im Bericht. In der Wohnung hielten sich 17 Menschen auf - davon 3 Kinder, eines unter 3 Jahre alt -, die aus mehreren Städten Deutschlands angereist waren. "Die Feier wurde auf Grund der aktuellen Corona-Verordnung aufgelöst", so die Polizei.

Corona-Verstöße in Wolfenbüttel: Polizei rückt zu weiterer Feier aus

Gegen 22 Uhr am Abend folgte ein weiterer Einsatz, ebenfalls nach einem Hinweis: In der Fümmelser Straße in Wolfenbüttel sollten sich demnach mehrere Menschen zu einer Feier getroffen haben. "Die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten feststellen, wobei zwei versuchten, durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses zu flüchten, was allerdings misslang", berichtet die Polizei. Auch diese Feier lösten die Beamten auf und verwiesen die Anwesenden der Wohnung. Gegen sämtliche angetroffene Personen beider Feiern wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

