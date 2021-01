Reinhold Dreger und Anke Wehrstedt von der Siedlergemeinschaft Ahlum an der stark befahrenen Landesstraße 630, wo zwischen Ahlum und Salzdahlum ein Radweg fehlt.

Wolfenbütteler Initiative will Radweg von Ahlum nach Salzdahlum

14 Stunden lang haben Mitglieder der Siedlergemeinschaft Ahlum im Verband Wohneigentum Niedersachsen mit ihrem Vorsitzenden Reinhold Dreger am 11. Dezember das Verkehrsgeschehen in Ahlum unter die Lupe genommen. 8320 Fahrzeuge fuhren an diesem Freitag zwischen 5 und 19 Uhr auf der Wolfenbütteler Straße durch den Wolfenbütteler Ortsteil Ahlum.

Davon seien 4500 Fahrzeuge von Ahlum nach Salzdahlum auf die L 630 abgebogen, so Dreger, der direkt aus der an der Kreuzung befindlichen Heimatstube Ahlum die Zählung vornehmen konnte. Der Vorsitzende der größten Siedlergemeinschaft im Landkreis Wolfenbüttel ergänzte noch: „Interessant wäre aber auch noch eine Zählung der Fahrzeuge, die über Atzum auf die Landesstraße 630 von Ahlum nach Salzdahlum fahren.“

Radweg, um stark befahrene Straße zu entlasten

Anlass für diese Verkehrszählung war die Forderung der Siedlergemeinschaft und zahlreicher Ahlumer nach einem Radweg von Ahlum nach Salzdahlum. Denn an dieser stark befahrenen Straße, auf der wegen der geraden Straßenführung auch gerne gerast wird, fehlt ein Radweg. Wer sich dennoch als Radfahrer auf diese zwei Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortsteilen begibt, der ist „massiv gefährdet“, weiß Dreger aus eigener Anschauung.

Die Landesstraße 630 wird auch immer mehr von Autofahrern als Ausweichstrecke genutzt, wenn sie von Braunschweig oder auch sogar aus Helmstedt kommend Wolfenbüttel umfahren wollen. Für Dreger hat die Straße deshalb schon fast den Charakter der immer wieder ins Spiel gebrachten Osttangente von Wolfenbüttel.

485 Unterschriften bereits gesammelt

Inzwischen hat die Siedlergemeinschaft auch eine Unterschriftenaktion gestartet. 485 Unterschriften, das ist etwa die Hälfte der Einwohnerschaft Ahlums, sind schon zusammengekommen zu der Forderung nach einem Radweg von Ahlum nach Salzdahlum. Als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Ahlum aber auch als bekannter Vielradfahrer war Dreger in den vergangenen Jahren wiederholt von vielen Ahlumer bezüglich eines fehlenden Fahrradweges von Ahlum nach Salzdahlum angesprochen worden.

Deshalb hat er nun auch gemeinsam mit weiteren Vorstandsmitgliedern der Siedlergemeinschaft die Unterschriftenaktion gestartet. Er weiß: „Mit diesem Radweg wäre auch die Anbindung auf den bereits bestehenden Radweg von Salzdahlum nach Braunschweig gegeben."

Politiker sollen sich für den Radweg einsetzen

Die Unterschriften will er demnächst dem Stadtrat, aber auch den örtlichen Politikern übergeben, damit diese sich – ebenso wie der Ahlumer Ortsrat – für diesen Radweg einsetzen. Da ein Teil der für den Radweg benötigten Fläche der Stadt gehört, müsste zumindest die Grundstücksfrage leicht zu klären sein, meint der Siedlergemeinschaftsvorsitzende.

Er wies zudem auf das Neubaugebiet hin, das am Ortsrand von Salzdahlum an dieser Straße entstehen soll. Zuständig für einen Radweg an einer Landesstraße ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.