Wolfenbütteler Friseure hoffen auf baldige Wieder-Eröffnung

Wolfenbüttel Der harte Lockdown trifft die Friseure hart. Auch Wolfenbütteler Betrieben geht es an die Substanz.

Die erneute Verlängerung des harten Lockdowns trifft die Friseure auch in Wolfenbüttel ins Mark. "Dass wir gerade vor Weihnachten und Silvester schließen mussten, war besonders hart, denn zu dieser Zeit sind unsere Geschäfte besonders frequentiert", berichtet Jürgen Michaelis, dessen Tochter Maren Michaelis-Bartsch den Friseursalon am Juliusmarkt schon in vierter Generation führt.

"Am letzten Tag vor dem Lockdown haben wir noch bis 22 Uhr im Salon gearbeitet", berichtet Jürgen Michaelis. Wieder einmal herrschte Ansturm in den Friseursalons in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel, denn viele wollten sich noch einmal die Haare schneiden oder auch färben lassen. Nun aber müssen die Kunden mindestens noch bis zum 1. Februar auf den nächsten Friseur-Termin warten, denn der Lockdown, der zunächst nur bis zum 10. Januar gelten sollte, ist vorerst bis zum 31. Januar verlängert worden.

"Viele Kunden hatten schon angerufen und sich einen neuen Termin für die Zeit nach dem 10. Januar geben lassen. Doch diese Termine sind nun ja alle wieder hinfällig" erzählt Jürgen Michaelis. Also heißt es, wieder mit den Kunden telefonieren und nochmals umdisponieren. In der Friseur-Boutique Goertz zum Beispiel läuft am Telefon ein Band, auf der die rechtliche Situation zum Lockdown kurz beschrieben wird. Dann heißt es: "Wir werden Sie rechtzeitig informieren, wie es bei uns weitergeht. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund."

Bereits nach dem ersten Lockdown hatte es einen Ansturm auf die Friseurgeschäfte gegeben. Daran schloss sich die Phase, in der die Friseure mit Hygienekonzept öffnen durften. Nun waren Desinfektionsspender an den Eingängen der Geschäfte, Mund-Nasen-Bedeckungen und Abstandhalten Pflicht. Hinzu kam: Nach jedem Kundenwechsel mussten die Plätze desinfiziert werden, ebenso das Handwerkszeug. Verwendet wurden nur noch Einmal-Umhänge. Jedem Kunden wurden zunächst die Haare gewaschen, bevor es mit dem eigentlichen Haareschneiden überhaupt losging.

Weil in den Geschäften auch unter den einzelnen Kunden große Abstände eingehalten werden mussten, konnte praktisch nur die Hälfte der Plätze in den Salons mit Kunden besetzt werden. Das bedeutete: Weniger Kunden, mehr Zeitaufwand. Das Resultat: steigende Kosten, die wiederum auf die Kunden umgelegt werden mussten. "Uns blieb ja gar nichts anderes übrig", sagt Michaelis. Sein Telefon klingelt schon wieder - die nächste Terminanfrage. "Unser Anmeldebuch ist brechend voll."

Der Friseur, der im Lockdown eigentlich der Aufmunterung bedürfte, hat aufmunternde Worte für seine Kunden: "Bis Februar ist nur noch ein halber Monat. Dann geht es hoffentlich weiter im Geschäft." Soll heißen: Finger weg von Schere und Haarfarbe. Michaelis rät davon ab, sich selbst die Haare zu schneiden: "Der Pony wird meist zu kurz, statt Stufen im Haarschnitt entstehen leicht Löcher. Viele Haarschneide-Anleitungen im Internet sind grenzwertig."

Auch das Haarefärben könne sehr leicht "nach hinten losgehen". Wie ist Ausgangs-Haarfarbe: blond? Hellblond? Mittelblond? Asch? Gold? Keine leichte Entscheidung, denn je nach Ausgangslage kommt bei der Färbung der Haare ein anderer Ton heraus. Und wer den Anteil des Wasserstoffperoxids im Haarfärbemittel nicht richtig beurteile, könne sein "blaues Wunder" erleben: "Da kommen dann schon mal Grüntöne, Kupferfarben und Orangetöne heraus."

Wer mal schnell einen grauen Ansatz für kurze Zeit retouchieren wolle, sollte seiner Meinung nach ein Farbspray verwenden. Aber nur kurzfristig, versteht sich. Und was ist, wenn der Lockdown im Februar nochmals verlängert werden sollte? Wie lange halten die Betriebe das wirtschaftlich aus? Michaelis zuckt mit den Achseln. Dann sagt er: "Kommt darauf an, wie gesund die Betriebe sind und wie nachhaltig sie in der Vergangenheit gewirtschaftet haben." Für einige Betriebe aber sieht er mit Sorge in die Zukunft.