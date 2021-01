Die nicht einfache Geschichte von Wolfenbütteler Gewerkschaftern

Sich als aktiver Gewerkschafter für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne einzusetzen oder als Betriebsrat sich für die Belange der Kolleginnen und Kollegen zu engagieren, das ist keine einfache Aufgabe. Das beweisen die Biografien der beiden bekannten Wolfenbütteler Gewerkschafter Klaus-Jürgen Himstedt und Hartmut Schulz.

Der designierte neue Wolfenbütteler Stadtheimatpfleger Rudolf Fricke, der nur noch vom Rat der Stadt in diesem Ehrenamt bestätigt werden muss, hat soeben gemeinsam mit Gundolf Algermissen von der Akademie für Regionale Gewerkschaftsgeschichte die Biografien dieser beiden bekannten Wolfenbütteler Gewerkschafter veröffentlicht. Der Titel dieser Publikation passt nicht nur zur Lebensgeschichte von Himstedt und Schulz, sondern gilt für viele Wolfenbütteler: „In Wolfenbüttel lebt man, in Braunschweig wird gearbeitet.“

Das berufliche und private Leben in Wolfenbüttel und Braunschweig

Die individuellen Lebensgeschichten der beiden weit über ihre Gewerkschaftertätigkeit hinaus engagierten Wolfenbütteler wurden im Rahmen eines Interviewprojektes aufgenommen. Ihre lesenswerten Lebensgeschichten geben auch einen guten Einblick in das berufliche und private Leben in Wolfenbüttel und Braunschweig aus der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute.

Dolores und Hartmut Schulz nahmen gespannt die neu erschienene Broschüre entgegen. Hartmut Schulz sagte dazu noch: „Viele verschüttet geglaubte Erinnerungen sind bei mir durch das Projekt wieder reaktiviert worden.“ Foto: R. Fricke

Beide Gewerkschafter wurden kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren. Beide starteten Mitte der 1950er-Jahre ihre Berufsausbildung: Himstedt zum Elektroinstallateur bei Helmhold und Schulz zum Schriftsetzer bei Oeding. Der eine fand in seinem zweiten Lehrjahr zur Gewerkschaft, der andere bereits nach drei Monaten, inspiriert durch seinen Ausbilder. Beide setzten sich später als Gewerkschaftsfunktionäre für Belange ihres Berufsstandes ein, nahmen dabei manche persönliche Unannehmlichkeiten in Kauf, berichtete Fricke.

Auch außerhalb der Gewerkschaft waren sie ehrenamtlich tätig

Auch ehrenamtlich, weit außerhalb der Gewerkschaftsarbeit, zeigten sie Engagement, sei es in sozialen Einrichtungen wie der Arbeiterwohlfahrt, in Vereinen oder auf kommunalpolitischer Ebene. So saß Hartmut Schulz einst für die SPD im Kreistag, ehe er 2008 nach den Hartz-IV-Gesetzen und aufgrund der Basta-Manier des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder „schweren Herzens aus der SPD“ austrat. Nach einer zufälligen Begegnung in Wolfenbüttel mit Gregor Gysi von den Linken trat er bei den Linken ein, für die er heute im Kreistag sitzt.

Die Eheleute Christa und Klaus Jürgen Himstedt blättern in der neuen Broschüre. Foto: R. Fricke

Der Vorsitzende des DGB-Kreises Wolfenbüttel, Bertold Brücher, der auch das Vorwort zu der Broschüre schrieb, merkt an, dass die Geschichten der beiden Kollegen eindrucksvoll erkennen lasse, wie der Mensch es letztendlich selbst in der Hand habe mit sich machen zu lassen oder in interessenverbandlicher Gemeinschaft gestaltend zu wirken.

Hier ist das Heft zu beziehen

Das Heft mit 65 Seiten und vielen Fotos der von der Braunschweiger Akademie herausgegebenen Reihe Spurensuche-regional ist gegen eine Spende von 5 Euro zu beziehen bei Rudolf Fricke, Telefon (05331) 32839 oder per eMail: wf.heimatgeschichte@t-online.de