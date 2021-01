Die Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon nach Wertsachen fragen.

Falsche Polizeibeamte wollen Wolfenbütteler am Telefon betrügen

In der Stadt und im Kreis Wolfenbüttel geben sich mal wieder bislang noch nicht ermittelte Täter als Polizeibeamten aus. Am Telefon versuchen die Betrüber, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgebe. Das teilt die Polizei mit.

Die Betrüger behaupten, Geld und Wertsachen seien nicht sicher

Erst am vergangenen Dienstag hätten sich bei der Polizei in Wolfenbüttel Anrufe von Bürgern gehäuft, die davon berichtet hätten. Die Betrüger behaupteten beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Auch werde oftmals behauptet, so die Polizei weiter, dass in der Wohngegend gerade Einbrecher unterwegs seien und vorhandenes Bargeld nicht mehr sicher sei. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. "Glücklicherweise ist am Dienstag kein Angerufener auf die Betrüger hereingefallen", sagte ein Polizeisprecher aus Wolfenbüttel.

Die Polizei rät, keine Fremden in die eigene Wohnung zu lassen

Die Polizei rät daher, dass Bürger grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung lassen sollten. "Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt", sagte der Polizeisprecher.

Bürger sollten sich immer die Telefonnummer der Behörde selbst heraussuchen oder sich diese durch die Telefonauskunft geben lassen. Wichtig: Die Polizei würde niemals um Geldbeträge bitten. Sie rät auch, am Telefon keine Details zu den persönlichen finanziellen Verhältnissen preiszugeben. Niemand solle sich am Telefon unter Druck setzen lassen. Die Polizei rät, einfach den Hörer aufzulegen und niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

