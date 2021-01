Der Adventskranz mit den erleuchteten Kerzen, die Anna Wohlert-Boortz an jedem Adventssonntag anschaltete, zählte zu den Lieblingen der Innenstadtbesucher.

Lichterketten gehen in Wolfenbüttel aus – Vorfreude auf Frühling

Noch bis zum Tag der Heiligen Drei Könige wird die Winterbeleuchtung in Wolfenbüttel strahlen. Am Nachmittag des 6. Januar aber wird sie wieder ausgeschaltet. Adé Weihnachtszauber! Organisatorin Anna Wohlert-Boortz von der Stadtverwaltung aber ist in Gedanken schon beim Frühlingserwachen, ihrem nächsten Projekt.

500 Weihnachtsbäume bleiben in der Innenstadt wegen des Lockdowns vorerst stehen

Noch aber blickt sie auf die vielen Weihnachtsbäume mit den hübschen roten Schleifen, wenn sie durch die Stadt geht. Rund 500 Bäume haben Mitarbeiter der Stadt zur Advents- und Weihnachtszeit aufgestellt und jeden einzelnen Baum je nach Größe mit 15 bis 20 Schleifen geschmückt. „Wenn mal Schleifen vom Wind verweht worden waren, haben wir stets nachgeschmückt“, erzählt Wohlert-Boortz.

Die Weihnachtsbäume werden am Tag der Heiligen Drei Könige noch nicht abgebaut, sondern bleiben vorerst bis zum 10. Januar stehen. Das hänge mit dem Lockdown zusammen. Der Bürgermeister habe entschieden, dass die dafür zuständigen Mitarbeiter im Homeoffice bleiben sollen, um die Kontaktbeschränkungen gewährleisten zu können.

Lichtinstallationen werden nächste Adventszeit wieder aufgestellt

Dasselbe gelte auch für die zehn Installationen, die in der Innenstadt aufgestellt worden waren. Dazu zählen die wunderschönen Lichtinstallationen „Hirsch“ auf dem Stadtmarkt, „Nussknacker“ im Krambuden und „Weihnachtsmann“ an der Ecke Okerstraße/Reichsstraße. Die Lichtinstallationen habe die Stadt Wolfenbüttel gekauft. „Wir werden sie in der nächsten Advents- und Weihnachtzeit wieder aufstellen“, erzählt Anna Wohlert-Boortz. Derartige Installationen könnten nur gekauft, nicht gemietet werden.

Der Adventskranz vor dem Schloss zählte zu den Lieblingen der Besucher

Bereits zum zweiten Mal war vor dem Schloss ein riesiger Adventskranz aufgestellt worden. Jeden Sonntag vor Weihnachten wurde eine weitere Adventskerze „angezündet“. Punkt 15 Uhr hat Anna Wohlert-Boortz die Adventslichter am Adventskranz persönlich eingeschaltet.

Vor dem Lessingtheater erfreute ein Hirsch mit Schlitten und Weihnachtsmann die Passanten. Dabei handelte es sich um eine Leihgabe der Firma Fichtelmann, die normalerweise während des Weihnachtsmarktes ihren Stand im Winterwald vor dem Bankhaus Seeliger aufgebaut hatte. Dort stand der Hirsch auf dem Dach der Fichtelmannschen Weihnachtsbude.

Positives Feedback von den Bürgern

Zu den weiteren Installationen zählten ein Bauernwagen mit Engelsfiguren im Großen Zimmerhof, Fotoräume und Rahmen mit Lichterketten. Alle Installationen waren sehr beliebte Fotoobjekte. Viele Fotos landeten mit positiven Kommentaren der User in Online-Medien. „Generell haben wir von den Bürgern nur positives Feedback bekommen“, erzählt Anna Wohlert-Boortz. Viele hätten zwar bedauert, dass der Weihnachtsmarkt abgesagt worden war, aber gelobt, dass sich die Stadt so wundervoll weihnachtlich herausgeputzt habe.

Ob das "Frühlingserwachen" im März stattfinden kann, ist derzeit noch unklar

Vor der Tür stehe nun das nächste Projekt: „Frühlingserwachen“. „Im Moment ist es allerdings noch unklar, ob es am 17. März tatsächlich stattfinden kann, zumal derzeit gerade diskutiert wird, ob der Lockdown eventuell verlängert wird“, sagt Anna Wohlert-Boortz. Ein Baustein dieser Veranstaltung sei eine Modenschau, die aufwendig zu organisieren sei. Aber: Die Organisatorin blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir werden uns zum Frühling auf jeden Fall etwas einfallen lassen.“