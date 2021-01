Arbeitslosigkeit in Wolfenbüttel wieder leicht gestiegen

Es gibt wieder mehr Arbeitslose im Landkreis Wolfenbüttel. Das zeigt die aktuellste Arbeitsmarktstatistik der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar. Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember um 38 auf 3047 Menschen ohne Job gestiegen. Dabei ist laut Arbeitsagentur der strikte Lockdown am 16. Dezember noch nicht in die Zählung eingeflossen.

Am 13. Dezember ist als Reaktion auf die Corona-Entwicklungen der Lockdown beschlossen worden, der dann am 16. Dezember in Kraft getreten ist. Der statistische Zähltag der Arbeitsagentur war allerdings bereits der 10. Dezember, so dass die Auswirkungen für Dezember noch nicht erfasst werden konnten.

Arbeitsmarkt reagiert auf Lockdown

Noch im November ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Wolfenbüttel gesunken und lag bei 4,7 Prozent. Doch schon dort wies Agentursprecher Stephan Freydank darauf hin, dass die Zahl der Arbeitslosen zum Stichtag am 11. November gezählt worden sind. „Bis dahin sind nur acht Arbeitstage seit dem Lockdown light vergangen.“ Es sei also noch möglich, dass sich die Zahlen im Dezember wieder deutlich verändern könnten, so Freydank.

Das ist nun geschehen. Die Arbeitslosenquote im Landkreis stieg auf 4,8 Prozent – vor einem Jahr lag sie bei 4,0 Prozent. Von den 38 hinzukommenden Arbeitslosen sind laut Statistik 33 Frauen und nur fünf Männer. Insgesamt gab es im Dezember aber 1712 Männer und 1335 Frauen ohne Job. Auch die Betriebe reagieren deutlich zurückhaltender. Im Dezember wurden im Landkreis 489 Arbeitsstellen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 154 Stellen weniger