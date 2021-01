Wolfenbütteler Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Deutlich sind noch die Brandspuren an dem Restaurant Olympia in der Wolfenbütteler Harzstraße zu sehen.

Wolfenbüttel. Ein Gutachter der Versicherung ermittelt am Mittwoch den Sachschaden am Restaurant „Olympia“.

Gut 10 Tage nach dem nächtlichen Brand im Restaurant „Olympia“ in der Harzstraße hat die Polizei Wolfenbüttel erste Ergebnisse ihrer Ermittlungen auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Danach geht die Polizei bei diesem Brand, so Polizeisprecher Frank Oppermann, von einer „vorsätzlichen Brandstiftung“ aus. Die von einem Gutachter unterstützten Brandermittler der Polizei hätten bei ihren Untersuchungen in dem betroffenen Fachwerkhaus in der Wolfenbütteler Innenstadt keine Hinweise auf einen technischen Defekt gefunden, der zu dem Brand geführt haben könnte.

Die Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen aus der Brandnacht

Ob die im Keller des Hauses gefundenen Benzinkanister mit dem Brand in Verbindung gebracht werden könnten, dazu könnten derzeit noch keine Aussagen gemacht werden, so Oppermann. Die Wolfenbütteler Polizei sucht auch noch Zeugen, die in der Nacht zum 25. Dezember rund um das Gebäude in der Harzstraße beziehungsweise der benachbarten Maurenstraße Beobachtungen gemacht haben. Zeugen können sich direkt an die Polizei unter Telefon (05331) 9330 wenden.

Nach einer Explosion war es zum Brand gekommen

Zur Erinnerung: Eine von Nachbarn gehörte Explosion mit anschließendem Feuer hatte in der Nacht zum ersten Weihnachtstag die Feuerwehren in Wolfenbüttel in Atem gehalten. In der Harzstraße war es im Restaurant "Olympia" gegen 2.50 Uhr zu einem Brand gekommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wolfenbüttel und Linden mit rund 50 Feuerwehrleuten.

Das Restaurant und die leerstehende Wohnung darüber wurden beim Brand beschädigt. Foto: Karl-Ernst Hueske

Eingesetzt wurde auch die große Drehleiter der Feuerwehr, um ein Übergreifen des Feuers auf andere Fachwerkhäuser in der Innenstadt zu vermeiden. Zwei Trupps bekämpften das Feuer unter schwerem Atemschutz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen verletzt worden waren, wurden zusätzliche Rettungskräfte des DRK alarmiert. Neben drei Rettungswagen waren Notarzt, leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter vor Ort.

Scheiben von Restaurant und Wohnung zerstört

Zahlreiche Scheiben des Restaurants, wo es zuletzt noch einen Bringdienst gegeben haben soll, und der darüber liegenden, seit Jahrzehnten leerstehenden Wohnungen wurden bei dem Brand zerstört. Der Gastronomiebetrieb an der Harzstraße wurde nach Angaben von Nachbarn gerade umgebaut. In einem Seitentrakt des Restaurants an der Maurenstraße brannte eine leerstehende Wohnung.

Brennende Trümmerteile lagen vor dem Haus. Dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde gemeldet, dass sich vermutlich noch zwei Bewohner in dem Gebäude befinden sollten. Atemschutztrupps durchsuchten daraufhin die Wohnung. Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass niemand mehr in dem Gebäude war. Gegen 4.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren aus Wolfenbüttel und Linden beendet.

Das Fachwerkhaus in der Wolfenbütteler Innenstadt ist nicht einsturzgefährdet

Das Haus sei nicht einsturzgefährdet und müsse auch nicht abgerissen werden, teilte Polizeisprecher Frank Oppermann zudem mit. Ein Gutachter der Brandversicherung werde am Mittwoch gemeinsam mit der Polizei erneut in das Gebäude gehen, um den genauen Sachschaden zu ermitteln.