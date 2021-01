Um 4 Uhr begann der Winterdienst in Wolfenbüttel

Gerade mal für einen Schneeball für den kleinen Enno reichte der Schnee am späten Sonntagabend in Wolfenbüttel.

Zu der Zeit, als die meisten Wolfenbütteler noch im Tiefschlaf waren, begann für einige Mitarbeiter des Servicebetriebes der Stadt Wolfenbüttel in der Nacht von Sonntag auf Montag der Winterdienst: „Um 4 Uhr ging es los“, berichtete ein Mitarbeiter des Servicebetriebes. Allerdings wurden nicht alle Straßen gestreut, sondern es wurde nur an einigen wenigen Stellen Streugut aufgebracht. Die Straßen seien nass gewesen und nur an einigen Stellen habe man deshalb streuen müssen, so die Stadt, die ausreichend Streugut und Salz auf dem Bauhof in Linden eingelagert hat.

Der dritte Winterdienst-Einsatz in diesem Winter in Wolfenbüttel

Der Winterdienst-Einsatz in der Nacht zu Montag sei der dritte Einsatz in diesem Winterhalbjahr gewesen. Da für die nächsten Tage weitere Schneeschauer angekündigt seien, habe die Stadt ihre Winterdienst-Bereitschaft aktiviert. Ob sie tatsächlich ausrücken muss, um die 200 Kilometer Straßen und 40 Kilometer Radwege im Stadtgebiet von Schnee und eventuell Glätte zu befreien, das werde in der Nacht zu Dienstag im Anbetracht der aktuellen Lage entschieden. Da nicht alle Straßen und Radwege gleichzeitig bearbeitet werden können, wird nach Dringlichkeit vorgegangen. Das bedeutet, dass die Hauptverkehrsstraßen, darunter auch die Straßen, in denen Busse verkehren, vorrangig vom Winterdienst bearbeitet werden. Im Servicebetrieb der Stadt stehen maximal 80 Mitarbeiter für den Winterdienst bereit. Sie streuen bei Glätte auf Fahrbahnen, Rad-/Fußwegen, Überwegen und Plätzen, bei entsprechender Schneehöhe wird dort auch geräumt.

Was Hausbesitzer in Wolfenbüttel beachten müssen

Für die Fußwege vor Privathäusern sind die jeweiligen Hausbesitzer zuständig. In Wolfenbüttel gelten für den privaten Winterdienst folgende Regeln: „In der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr gefallender Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Ende des Schneefalls beziehungsweise nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind am darauffolgenden Tag bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr, zu beseitigen.“

Bei Glätte und Schnee sind Gehweg mindestens in einer Breite von 1,00 Meter zu streuen und zu räumen. Ist ein ausgebauter Gehweg nicht vorhanden, so ist mindestens ein Meter breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn zu streuen und zu räumen. An Straßeneinmündungen und Kreuzungen oder Überwegen haben die zur Gehwegreinigung Verpflichteten im Zuge der Gehwege einen Zugang zur Fahrbahn von Schnee und Eis freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen.

Weitere Hinweise im „Wegweiser Winterdienst“

Im „Wegweiser Winterdienst“ gibt die Stadt auf ihrer Internetseite www.wolfenbuettel.de weitere Informationen und Hinweise zum Winterdienst. Dort bittet die Stadt auch darum, möglichst auf den Einsatz von Salz zu verzichten. „Kein Salz? Womit soll ich dann streuen?“, werden sich nun viele Bürger fragen. Die Stadt empfiehlt: „Mit groben Sand (0/2-Körnung) oder anderen abstumpfenden Mitteln. Nur bei außergewöhnlichen Glätteverhältnissen (Eisregen), sollte ein Gemisch aus Sand/Salz verwandt werden.“