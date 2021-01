Wolfenbüttels Gastronomen hoffen auf das neue Jahr

Nicht einmal zehn Prozent der Vorjahreseinnahmen konnte Yousef Darouiche in diesem Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag verbuchen. Der 45-Jährige ist Inhaber des Restaurants „Rhodos“ im Neuen Weg in Wolfenbüttel. „Wir müssen viele Lebensmittel wegschmeißen“, beschreibt er die Lage. Wenigstens habe der Mieter Verständnis. „Die erste Welle im März ging dagegen noch“, so der Gastronom.

Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es für die Inhaber

Wie Darouiche geht es vielen Restaurantinhabern in Wolfenbüttel. Zum Beispiel Francesco Scaccianoce. Der 58-Jährige führt das La Domenica am Schlossplatz. „Ich bekomme gerade meine Kosten rein“, sagt er. „Bis zum Sommer muss der Spuk vorbei sein.“ Alle seine Angestellten seien in Kurzarbeit. „Gott sei Dank habe ich keine Schulden.“ Er blickt, wie viele andere Gastronomen auch, in eine ungewisse Zukunft.

Im O’liveto war das Weihnachtsgeschäft prinzipiell okay, so Peter Schittko, der das Restaurant in der Langen Herzogstraße leitet. Doch auch er sieht nur eingeschränkt optimistisch in das nächste Jahr. „Meine Mitarbeiter und ich hoffen auf die Impfungen und dass sich mit Ihnen die Lage wieder normalisiert“, erklärt er. „Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es.“ Auch seine Umsätze seien auf circa ein Zehntel geschrumpft.

Viele haben noch keine Gelder der Überbrückungshilfe II erhalten

Die drei Wirte haben außer ihrer prekären Situation noch eines gemeinsam: Die Nothilfen, die seit November beantragt werden konnten, sind noch nicht bei ihnen angekommen. „Zurzeit sieht’s eng aus“, urteilt Bernd Weymann. Der 54-Jährige ist Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Braunschweig-Wolfenbüttel und führt selbst die Wendezeller Stuben in Wendeburg. Einige Kollegen hätten keine Rücklagen mehr – ohne die Novemberhilfen stünden sie vor dem Aus. Auch bei ihm seien die Hilfen noch nicht angekommen.

Bis zum 31. Januar können Gastronomen und andere Betriebe über ihre Steuerberater Gelder der sogenannten Überbrückungshilfe II beim Bund beantragen. Die Anträge gelten für die Monate September, Oktober, November und Dezember. Die Antragsteller können so bis zu 90 Prozent der Einnahmen aus dem jeweiligen Vorjahresmonat als Unterstützung erhalten. Doch die Ausschüttung verläuft schleppend. Weymann weiß bisher nur von zwei Gastronomen, bei denen das Geld angekommen ist.

Gastronomen hoffen auf besseres Wetter

Und der Dehoga-Vorstand glaubt nicht, dass der Normalbetrieb so schnell wiederkommt. „Im Februar werden wir bestimmt noch eingeschränkten Betrieb haben. Ab März, wenn das Wetter besser wird, kann sich auch die Situation der Gastronomen wieder bessern“, so der 54-Jährige. Die Wirte rechnen mit einer stufenweisen Normalisierung mit Masken für die Kellner und nur einer begrenzten Zahl an Plätzen. „Das wichtigste ist“, so Yousef Darouiche vom Rhodos: „Gesund bleiben.“