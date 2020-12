In diesem Jahr gibt es in Wolfenbüttel wegen der Corona-Pandemie an Silvester mehr Regeln zu beachten als in normalen Jahren.

Wolfenbüttel. Das Städtische Klinikum Wolfenbüttel bereitet sich auf Verletzungen durch Feuerwerk vor. Polizei bittet, sich an die Regeln zu halten.

Wolfenbütteler Polizei kontrolliert verstärkt an Silvester

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in diesem Jahr bundesweit untersagt. Jedoch ist das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich nicht verboten. Laut der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 23. Dezember ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Flächen untersagt. Auch das Mitführen von Feuerwerk ist nicht gestattet. Dieses Verbot will die Wolfenbütteler Polizei an Silvester verstärkt kontrollieren. Im Fokus der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel stehe die Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen, teilt Polizeisprecher Frank Oppermann mit.

Unterstützt werden die Beamten von der Polizeidirektion Braunschweig. „Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wird Silvester 2020 anders, als wir es gewohnt sind. Die Polizei bittet, sich über die aktuellen Vorschriften zu informieren und diese auch zu beachten. Bei Verstößen werden wir konsequent einschreiten und diese unterbinden. Halten Sie sich bitte an die Regeln, damit wir gemeinsam mit Ihnen das Jahr 2021 begrüßen können“, sagt Oppermann.

Klinikum bereitet sich auf Jahreswechsel vor

Daran appelliert auch das Städtische Klinikum Wolfenbüttel und der Chefarzt für Anästhesie, operative Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin, Dr. Tobias Jüttner. „Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Infektionszahlen ist es zwingend notwendig, auch an Silvester die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – zu befolgen. Wer den Jahreswechsel im kleinen Kreis feiert, sollte darüber hinaus unbedingt regelmäßig für eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten sorgen. Als Gesundheitszentrum der Region können wir nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, sich an die geltenden Corona-Verordnung, insbesondere die Kontaktregeln, zu halten. Nur so wird es uns gelingen, die Situation auch weiterhin unter Kontrolle zu halten.“

Trotz Feuerwerksverkaufs- und Abbrennverbot in der Öffentlichkeit rechnet Jüttner dennoch damit, dass einige Bürger sich mit Böllern und Raketen eingedeckt haben oder noch Restbestände nutzen werden. „Daher ist unser Team der Zentralen Aufnahmestation sowie der interdisziplinären Intensivstation wie in jedem Jahr auf die typischen Verletzungen vorbereitet. Dazu gehören insbesondere Verbrennungen, weil beispielsweise Böller zu früh explodieren oder andere Feuerwerkskörper zu lange in der Hand gehalten werden.“

BAM rät zu Feuerwerksverzicht

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – welche auch Feuerwerk prüft und dementsprechend mit einem Prüfsiegel versieht – rät zu Feuerwerksverzicht. „Sollten Sie noch Feuerwerk vom letzten Jahr besitzen, wird dringend empfohlen, dieses nicht zu zünden. Sicher, kühl und trocken gelagertes Feuerwerk hält sich über einen längeren Zeitraum. Daher können Restbestände ohne Weiteres auch im nächsten Jahr an Silvester verwendet werden“, schreibt die BAM auf ihrer Homepage.

Zudem empfehlen die Experten kein Feuerwerk im Ausland zu kaufen, deren Verwendung in Deutschland illegal ist. In Wolfenbüttels Innenstadt ist das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerk generell verboten. „Für die Innenstadt Wolfenbüttels mit ihrer überwiegend aus Fachwerkbauten bestehenden Bausubstanz geht eine verstärkte Brandgefahr durch Silvesterfeuerwerk aus. Das gilt auch für die August- und Juliusstadt“, sagte Stadtsprecher Thorsten Raedlein im November gegenüber unserer Zeitung. Auch im übrigen Stadtgebiet sei Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Fachwerkbauten, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen nicht zulässig. Dieses Verbot gilt auch für die Hornburger Altstadt.