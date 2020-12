Die Polizei in Schladen ermittelt in einem mysteriösen Autodiebstahl (Symbolfofto)

Schladen Bislang noch nicht ermittelte Täter haben in Schladen ein Auto gestohlen, das auf seltsame Weise beim Besitzer in Salzgitter wieder auftaucht.

Merkwürdiger Autodiebstahl in Schladen

Einen sehr merkwürdigen Autodiebstahl hat die Polizei einen Tag vor dem Heiligen Abend in Schladen verzeichnet. Dort habe der Besitzer eines Grillimbisses gegen 19.40 Uhr gemeldet, dass sein Auslieferfahrzeug, ein VW-Caddy, gestohlen worden sei. Das Fahrzeug sei auf der Straße, direkt vor dem Imbiss, geparkt gewesen. Der Fahrzeugschlüssel habe im Zündschloss gesteckt.

Die Polizei habe sofort mit einer umfangreichen Fahndung begonnen. Gegen 23 Uhr habe der Besitzer des Imbisses den Lieferwagen plötzlich in der Nähe seiner eigenen Wohnung in Salzgitter entdeckt. Der VW-Caddy sei unbeschädigt geparkt gewesen. Der Fahrzeugschlüssel habe sich noch immer im Zündschloss befunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise: (05331)9330.