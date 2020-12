Jahresrückblick: Wie sich die Stadt Wolfenbüttel entwickelte

Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink hatte in einem Interview am Ende des vergangenen Jahres sinngemäß gesagt, dass 2020 ein Jahr ohne große neue Bauprojekte sein werde. Dennoch hat sich die Stadt von ihrem äußeren Erscheinungsbild auch in diesem Jahr positiv weiterentwickelt.

Die größte Entwicklung fand im Zentrum der Stadt statt. Am bereits fertiggestellten und neu gestalteten Schlossplatz, an dem 2020 nur noch einige wenige Nachbesserungsarbeiten stattfanden, wurde Wolfenbüttels neues Einkaufszentrum schrittweise neu eröffnet. Ob der dort vorhandene Geschäftsmix tatsächlich den örtlichen Einzelhandel beleben wird, das kann erst in den Nach-Corona-Zeiten so richtig ermittelt werden. Mit dem Kaufhaus wurde auch das sanierte Parkhaus am Schulwall eröffnet. Allerdings wird dieses innenstadtnahe Parkangebot noch nicht so angenommen, wie sich das die für die Parkhäuser zuständigen Geschäftsführer Knut Foraita und Matthias Tramp von den Stadtbetrieben wünschen.

Ein großzügiger, freier Stadtraum für vielfältige Nutzungen ist entstanden

Insgesamt präsentiert sich der Schlossplatz inzwischen an der Nahtstelle zwischen Innenstadt und Bibliotheksquartier als großzügiger, freier Stadtraum für vielfältige Nutzungen, – allerdings derzeit hauptsächlich nur als (Ausweich)-Platz für den am Mittwoch und Samstag dort stattfindenden Wochenmarkt. Ob dieser Markt irgendwann tatsächlich wieder auf den Stadtmarkt zurückkehren wird? Der Stadtmarkt würde dadurch auf jeden Fall wieder belebter. So wie die gesamte Innenstadt eine Auffrischung benötigt vom reinen Einkaufsviertel mit derzeit zu viel Leerstand zu einem Erlebnisviertel mit interessanten gastronomischen Angeboten.

Der Schlossplatz und damit auch das Bibliotheksviertel erfuhren auf jeden Fall eine Aufwertung durch die 2020 erfolgte Neugestaltung des Platzes rund um das Bürgermuseum. Dort steht inzwischen auch das von dem bedeutenden Künstler Markus Lüpertz geschaffene Wilhelm-Busch-Denkmal, dem nur noch eine besondere Beleuchtung fehlt. Und noch ein weiterer besonderer Künstler durfte sich 2020 mit einer Skulptur auf dem Schlossplatz und mit einer Ausstellung im Museum Schloss Wolfenbüttel präsentieren: der Bildhauer Tony Cragg. Noch steht allerdings nicht fest, ob die von der Mast-Jägermeister-Stiftung erworbene Skulptur von Cragg auf dem Schlossplatz stehenbleiben wird.

Die innerstädtische Sportanlage trägt zu Recht den Namen Sportpark Meesche

Nur wenige hundert Meter vom Schlossplatz und von der 2021 zur Sanierung anstehenden Herzog-August-Bibliothek entfernt befindet sich die innerstädtische Sportanlage Meesche, die Mitte 2020 nach mehrjähriger Umbauphase als Sportpark Meesche neu eröffnet wurde. Den Titel Sportpark darf das 12-Millionen-Euro-Projekt zu Recht tragen, denn es wurden sehr moderne Sportanlagen angelegt, die sowohl vom Vereins- und Schulsport als auch vom Freizeitsport rege genutzt wurden, – bis auch hier Corona für einen Breakdown sorgte. Ganz fertig gestellt ist die Anlage jedoch noch nicht. Sie soll noch einen weiteren Zugang vom neu anzulegenden großen Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße aus bekommen. Erste Planungen wurden bereits erarbeitet.

Wie die Stadt Einfluss auf künftige Baugebiete nehmen will

Wie beliebt Wolfenbüttel in der Region immer noch als Wohnstadt ist, das verdeutlicht der enorme Wohnraumbedarf. Zwar gab und gibt es in der Stadt mehrere Baugebiete, lobenswerter Weise auch für Mietwohnungsbau, etwa in den Baugebieten Östlich Fallsteinweg oder Södeweg, aber auch einzelnen Projekte zum Beispiel in Linden oder am Neuen Weg auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses. Aber der Bedarf scheint immer noch nicht gedeckt zu sein, so dass die Baulandpreise in Wolfenbüttel immer noch enorm hoch sind. Dem will die Stadt mit einem gerade in der Diskussion befindlichen Baulandbeschluss entgegenwirken. Die Stadt will künftig nur noch Baugebiete ausweisen, wenn ihr dort mindestens die Hälfte der Fläche gehört.

