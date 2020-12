In Schladen sind am Damm Weihnachtsbäume von einem Verkaufsplatz gestohlen worden. (Symbolbild)

Schladen. Von einem Verkaufsgelände in Schladen haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch Weihnachtsbäume gestohlen. Wert: rund 150 Euro.

Diebe stehlen Weihnachtsbäume in Schladen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte von einem Verkaufsgelände am Damm in Schladen Weihnachtsbäume im Wert von 150 Euro gestohlen. Der Platz sei mit einem Bauzaun und einem Vorhängeschloss gesichert, teilt die Polizei Wolfenbüttel mit.

Auch eine Scheibe an einer Bushaltestelle wurde beschädigt

Zudem sei zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, die Scheibe einer Bushaltestelle, ebenfalls an der Straße Damm, beschädigt worden. Den Schaden gibt die Polizei mit zirka 1000 Euro an. Hinweise erbeten unter: (05335) 929660.

red