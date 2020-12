Wolfenbütteler Schule am Teichgarten erhält neue Fahrräder

Wolfenbüttel. Den Fahrradfuhrpark hat die Schule am Teichgarten in Wolfenbüttel erneuert. Möglich wurde dies durch mehrer Spenden.

Freude herrschte bei Schülern und dem Kollegium der Schule am Teichgarten, als Horst Bittner, Vorstandsmitglied der Verkehrswacht Wolfenbüttel, fünf neue Fahrräder an die Schule übergeben hat. Der Fahrrad-Fuhrpark, so teilt die Schule mit, sei in die Jahre gekommen und habe für zukünftige Aufgaben im Rahmen der Mobilität und der Radfahrprüfung erneuert werden müssen.

12 neue Räder wurden angeschafft

Mit einer Spende von 2000 Euro habe die Verkehrswacht das Vorhaben unterstützt. Ein weiteres Fahrrad habe Manuel Schumann, Inhaber des Geschäfts Fahrrad Henze in Wolfenbüttel, gespendet. Insgesamt seien zehn neue Fahrräder für Kinder und Jugendliche angeschafft worden, zusätzlich zwei große Räder für Lehrkräfte. Die erste Probefahrt der Schüler habe auf dem Schulhof stattgefunden.

