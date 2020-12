Der ADFC hatte Gefahren für Radfahrer bei dieser Straßenverschränkungen am neuen Kreisel an der B 79 gesehen. Nun soll laut Behörde die Beschilderung geändert werden.

Wolfenbüttel. Bis Freitag sollen auch die letzten Sperrungen im Zuge der Arbeiten am neuen Kreisel an der B 79, Ortseingang Wolfenbüttel, aufgehoben werden.

Arbeiten am Wolfenbütteler B79-Kreisel endgültig abgeschlossen

Im Zuge der Bundesstraße 79 (Leipziger Straße) in Wolfenbüttel stehen die Arbeiten zum Bau eines Kreisels im Knotenpunkt Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße vor dem endgültigen Abschluss. Nach Angaben der Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel sollen bis Freitagmorgen, 18. Dezember, die bislang noch gesperrten Einmündungen Doktorkamp und Ludwig-Richter-Straße freigegeben werden. Die ausgeschilderten Umleitungen werden aufgehoben. Die Busse der KVG fahren wieder nach normalem Fahrplan, heißt es in der Mitteilung.

Restarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen abgeschlossen

Bereits Mitte November war die Leipziger Straße (B 79) wieder für den Verkehr freigegeben worden. In den Einmündungsbereichen waren noch Restarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich, so die Behörde. Die gesamten Arbeiten hätten Mitte April begonnen. Der Kreuzungsbereich sei zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut worden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang seien auch die Fahrbahn, die Bushaltestellen und die Nebenanlagen im Kreuzungsbereich erneuert worden, ebenso auch Teile der Versorgungsleitungen (Abwasser, Trinkwasser, Gas, Elektro). Die Straßenbeleuchtung sei auf energiesparende LED-Technik umgestellt worden.

Zusätzliche Beschilderung für Radfahrer

Die von einigen Radfahrern kritisierte Verkehrsführung am Ortseingang werde durch zusätzliche und geänderte Beschilderung übersichtlicher gestaltet. Die Kosten für die Baumaßnahme: rund 1,7 Millionen Euro, die sich Bund und Stadt Wolfenbüttel je zur Hälfte teilten.

red